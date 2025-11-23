Voyez la réaction des gagnants d'OD Chypre

Cette année, le couple gagnant d'Occupation Double a été dévoilé sans grand décorum par les deux animateurs, en l'absence des principaux concernés.

Ce choix éditorial a eu un effet boeuf sur le public. Voyez les réactions ici.

Dans une vidéo partagée quelques minutes après la finale, nous avons pu voir les gagnants de cette plus récente saison d'OD, Arnaud et Lauriane, réagir à leur victoire.

« Si on perdait OD, c'était 100% de ma faute. On s'est prêté au jeu, on s'est même perdu dans le jeu à un certain moment. C'était un privilège de jouer au jeu, c'était un privilège aussi de pouvoir se prêter au jeu. Mais de gagner OD, ça comme... Écoute, je suis content, je ne pense pas que je réalise, mais ça l'a comme pas de sens. En tout cas, moi, je l'avais pas vu venir, à aucun moment », indique Arnaud.

« Moi, je me suis laissée convaincre à savoir qu'on n'allait pas gagné. Donc là, on dirait que c'est vraiment une grosse surprise. Mais on est vraiment contents », indique Lauriane.

Arnaud poursuit : « Je suis trop dans l'émotion "What the fuck?" pour le vivre on dirait ».

Le couple gagnant s'apprêtait à tourner L'Heure de vérité avec les autres participants de la saison, qui sera diffusée dimanche prochain. « Je pense qu'on va donner un bon dernier show. On s'en va à guerre! », disait Arnaud. Ça promet!