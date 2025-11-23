OD Chypre : Une victoire et une finale qui ne font pas l'unanimité

Cette année, nous avons eu droit à une finale d'Occupation Double bien particulière alors qu'aucun des trois couples finalistes ne méritait de remporter le grand prix, selon l'avis du public. Aucune des trois histoires « d'amour » ne valait 500 000 $. À tel point que de nombreux téléspectateurs ont appelé au boycott. Nous ne saurons jamais si ces menaces auront porté fruit et diminué ainsi le taux de participation, mais les animateurs n'ont pas parlé de nombres de votes record cette année...

Si l'amour n'était plus un critère, les électeurs ont dû se tourner vers d'autres avenues pour élire la reine et le roi de la téléréalité. Comme Arnaud a démontré ses habiletés de stratège tout au long de la saison à OD Chypre, une bonne partie du public considérait qu'il était digne du chalet du Domaine Pine Hill. Évidemment, sa victoire n'a pas fait des heureux. Les réseaux sociaux se sont vite enflammés et le salissage envers le propriétaire de restaurant de Mont-Saint-Hilaire a repris de plus belle.

« Le prix était pour le couple pas pour la personne… Il y avait une catégorie pour ça. 😒😵‍💫 vraiment décevant. »

« Les choix de cette année Vraiment décevant. »

« Rien contre Arnaud mais comme j'ai l'impression que la production est trop de son bord, je voudrais pas qu'il gagne. Je suis fier de ne pas avoir voté. »

« Le chalet va étre à vendre d’ici deux semaines maximum. Bravo de bâtir un chalet pour des faux couples 👏 👏 »

Dans les prochaines heures, Arnaud apprendra que ses associés ont dû faire face à certains déboires suite à sa participation à OD et à son jeu stratégique. Rappelons que même Naomi, qui n'est pas la présidente de son fan-club, a dû prendre sa défense sur les réseaux sociaux quand les choses se sont mises à s'envenimer. Les détails ici.

Celle-ci avait d'ailleurs révélé avoir voté pour CE couple en finale.

À noter que c'est seulement dimanche prochain que nous découvrirons la réaction des gagnants et l'identité du candidat coup de coeur du Québec. Voilà là une autre déception du public, qui a trouvé cela très étrange de ne pas voir les couples finalistes et leur famille à l'écran lors de la finale.

« C’est quoi qu'on vient de vivre la ????? »

« Ben voyons on vois même pas leur réaction, ni leur famille, ni le coup de coeur du public…décevant »

« Vous auriez pu faire mieux comme finale 😂😂✌🏻 »

« Hahaha le manque de budget insane 🤣🤣🤣 gg Arnaud et Laurianne, clairement mérité!! »

« Ordinaire comme finale. »

« Une finale pas de finaliste ... Seigneur .. »

« C'est quoi ce finale là, chu en état de choc »

« Finalement assez ordinaire pour vrai à frette de même on les vois pas ouff décevant. »

« Ben voyoooonnss kosse ça cte finale là ??? On ne voit pas leur réaction😶😶😶 »

« Euh c est quoi cette finale à 2$??? »

« Wow quel manque de respect pour vos téléspectateurs , une finale sans gagnants sur place c’est la pire prise de décision que j’ai vu en télé »

Rappelons que le direct coûte cher, c'est probablement la raison pour laquelle la formule de la finale a été modifiée cette année, mais pourquoi ne pas avoir tourné trois finales en différé avec tous les participants et ne diffuser que celle avec les vrais gagnants, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres téléréalités. Mais, aurions-nous été aussi déçus par cette formule qui ne met pas en scène des réactions véritables? 🙄