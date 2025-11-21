Naomi révèle pour qui elle a voté comme couple gagnant d'OD Chypre

Alors que bien des ex-candidats ont dévoilé qui ils voyaient gagner l'aventure OD Chypre, Naomi a pris un moment pour révéler son vote à ses abonnés jeudi soir.

J'ai voté pour Mathis et Cindy.

« Genre, initialement, je voulais voter pour Arnaud et Lauriane, mais je n'ai pas voté pour Arnaud, simplement parce qu'il n'y a pas d'amour. Ce gars-là n'est pas arrivé à OD disposé à trouver l'amour, pis c'est un jeu où est-ce qu'il faut trouver l'amour, pis j'trouve que Cindy pis Mathis, ils ont l'air plus en amour que lui, pis j'comprends qu'il ait bien joué le jeu, mais faut quand même être honnête pis vouloir trouver l'amour. »

Il faut dire qu'il y a effectivement deux camps qui s'opposent cette année : ceux qui voteront pour l'amour et ceux qui pencheront vers la stratégie.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens admettent qu'ils ont choisi la stratégie cette année et pas l'amour. Même que, jusqu'à présent, Arnaud et Lauriane semblent être en meilleure posture que les deux autres couples pour remporter le grand prix de 500 000 $, incluant un chalet de rêve.

Mathis et Cindy semblent être un couple plus « solide », mais les téléspectateurs ne croient pas en l'honnêteté du jeune homme, en raison de sa relation avec Laurie dans la maison des exclus et de ses mensonges lorsqu'il a réintégré l'aventure. On peut dire que celui-ci risque de se faire « cook » à L'heure de vérité.

Puis, Anthony et Alexandra ont perdu beaucoup de confiance du public cette semaine alors qu'on a pu constater à quel point ils paraissaient distants et incompatibles dans le chalet des finalistes...

Ne manquez pas la finale d'OD Chypre dimanche à 18 h 30.