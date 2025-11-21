Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Naomi révèle pour qui elle a voté comme couple gagnant d'OD Chypre

Engendra-t-elle une nouvelle tendance d'ici dimanche?

Image de l'article Naomi révèle pour qui elle a voté comme couple gagnant d' «OD Chypre »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Alors que bien des ex-candidats ont dévoilé qui ils voyaient gagner l'aventure OD Chypre, Naomi a pris un moment pour révéler son vote à ses abonnés jeudi soir.

J'ai voté pour Mathis et Cindy.

« Genre, initialement, je voulais voter pour Arnaud et Lauriane, mais je n'ai pas voté pour Arnaud, simplement parce qu'il n'y a pas d'amour. Ce gars-là n'est pas arrivé à OD disposé à trouver l'amour, pis c'est un jeu où est-ce qu'il faut trouver l'amour, pis j'trouve que Cindy pis Mathis, ils ont l'air plus en amour que lui, pis j'comprends qu'il ait bien joué le jeu, mais faut quand même être honnête pis vouloir trouver l'amour. »

Il faut dire qu'il y a effectivement deux camps qui s'opposent cette année : ceux qui voteront pour l'amour et ceux qui pencheront vers la stratégie.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens admettent qu'ils ont choisi la stratégie cette année et pas l'amour. Même que, jusqu'à présent, Arnaud et Lauriane semblent être en meilleure posture que les deux autres couples pour remporter le grand prix de 500 000 $, incluant un chalet de rêve.

Mathis et Cindy semblent être un couple plus « solide », mais les téléspectateurs ne croient pas en l'honnêteté du jeune homme, en raison de sa relation avec Laurie dans la maison des exclus et de ses mensonges lorsqu'il a réintégré l'aventure. On peut dire que celui-ci risque de se faire « cook » à L'heure de vérité.

Puis, Anthony et Alexandra ont perdu beaucoup de confiance du public cette semaine alors qu'on a pu constater à quel point ils paraissaient distants et incompatibles dans le chalet des finalistes...

Ne manquez pas la finale d'OD Chypre dimanche à 18 h 30.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09