Photos : Les candidats d'OD Chypre s'éclatent au visionnement d'OD Tentations au soleil

Jeudi soir a eu lieu un visionnement spécial du premier épisode d'OD Tentations au soleil avec les célibataires participants à cette deuxième saison et plusieurs candidats d'OD Chypre, dont les gagnants Arnaud et Lauriane.

Mathis et Cindy étaient également présents, bras dessus, bras dessous.

Voyez les photos du tapis rouge au bas de l'article.

Il semblerait que cette seconde mouture soit encore plus sexy et audacieuse que la précédente.

D'ailleurs, Naomi d'OD Chypre, qui a eu la chance de participer à cette aventure débridée, écrivant ceci sur ses réseaux sociaux jeudi soir.

« C'est important d'incarner des modèles sex positive " C'est l'fun de célébrer la sexualité débridée. On a eu une belle sororité. On est assumées. Je suis all in pour ça !!!! »

Les deux premiers épisodes d'OD Tentations au soleil seront déposés sur Crave le 8 décembre. La série compte 8 épisodes.