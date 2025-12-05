Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Photos : Les candidats d'OD Chypre s'éclatent au visionnement d'OD Tentations au soleil

Mathis et Cindy ont aussi posé ensemble.

OD Tentations au soleil
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi soir a eu lieu un visionnement spécial du premier épisode d'OD Tentations au soleil avec les célibataires participants à cette deuxième saison et plusieurs candidats d'OD Chypre, dont les gagnants Arnaud et Lauriane.

Mathis et Cindy étaient également présents, bras dessus, bras dessous.

Voyez les photos du tapis rouge au bas de l'article.

Il semblerait que cette seconde mouture soit encore plus sexy et audacieuse que la précédente.

D'ailleurs, Naomi d'OD Chypre, qui a eu la chance de participer à cette aventure débridée, écrivant ceci sur ses réseaux sociaux jeudi soir.

« C'est important d'incarner des modèles sex positive " C'est l'fun de célébrer la sexualité débridée. On a eu une belle sororité. On est assumées. Je suis all in pour ça !!!! »

Les deux premiers épisodes d'OD Tentations au soleil seront déposés sur Crave le 8 décembre. La série compte 8 épisodes.

Visionnement OD Tentations au soleil

1/60
Visionnement OD Tentations au soleil
© Showbizz.net / Patrick Lamarche

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09