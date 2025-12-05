Mathis et Cindy sont-ils toujours en couple?

Mathis et Cindy sont sortis de l'aventure d'OD Chypre en amour.

Ils se sont rapidement affichés comme un couple, mais, comme on le sait, parfois, la réalité rattrape rapidement les participants d'Occupation Double...

Presque deux semaines après le tournage de la finale, nous avons pris des nouvelles des tourtereaux.

« Oui, nous sommes toujours un couple, ça ne change pas », rigole Mathis.

« Ça se passe vraiment bien », ajoute sa douce. « On a rencontré la famille l'un de l'autre. Tout le monde s'apprécie full. Il a vu mes amis, j'ai vu ses amis. Même aujourd'hui, j'ai passé la journée avec ma meilleure amie et elle n'arrêtait pas de me dire que, justement, la dernière fois qu'elle a vu Mathis, tout le monde s'est bien entendu. Ils ont juste hâte au prochain événement pour le revoir. »

Voyez ci-dessous une photo du couple lors du visionnement d'OD Tentations au soleil jeudi soir.

