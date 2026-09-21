Christophe Dupéré dévoile l'identité de sa nouvelle amoureuse

Christophe Dupéré avait laissé entendre qu'il était en couple lors de son premier passage à Véronique et les Fantastiques cette année. Puis, lors de sa seconde visite, il avait déclaré que le prénom de sa nouvelle amoureuse était Maude et qu'elle travaillait derrière les caméras.

Voilà que l'humoriste dévoile enfin l'identité de sa douce sur ses réseaux sociaux. Il s'agit de Maude Saulnier.

Selon sa bio sur Linkedin, la jeune femme a été productrice au contenu pour l'émission matinale de Rythme 105,7 en 2024, puis a développé une expertise en téléréalité, ayant travaillé à différents postes sur plusieurs productions d'envergure comme Sortez-moi d’ici, Les traîtres, MasterChef Québec, L'île de l’amour et Big Brother Célébrités.

Voyez des photos des amoureux au bas de l'article.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur au nouveau couple!

À noter que Christophe est présentement en rodage de son premier one-man-show. Consultez toutes ces dates de spectacle ici.