Choc culturel pour cette vedette européenne sur le tournage d'Angles morts

Lors du visionnement de presse de la nouvelle série Angles morts qui a eu lieu cette semaine, nous avons rencontré le producteur Guillaume Lespérance (A Média) qui nous a parlé plus en détail de l'élaboration de ce projet ambitieux.

Désireux de greffer une vedette internationale pour obtenir un financement supplémentaire, il a contacté celui qui figurait tout en haut de sa liste, soit l'acteur belge François Damiens (La Famille Bélier), qui est extrêmement populaire présentement en Europe. Rapidement, il a eu droit à un retour positif de la part de l'acteur. « La réponse a été, je dirais, instantanée. Il a eu un intérêt très fort. »

François Damiens est ensuite venu à Montréal pour tourner ses scènes condensées en quatre ou cinq jours de tournage. « Non seulement il a été ultra professionnel, mais ç'a été tellement le fun. Ç'a été extraordinaire. » L'acteur, qui partageait majoritairement ses scènes avec Pier-Luc Funk, Mani Soleymanlou et Guillaume Cyr, a dû toutefois s'ajuster aux façons de faire des québécois, comme l'a souligné le réalisateur Rafaël Ouellet, aussi présent lors du visionnement de presse. « Les Français, ce que j'ai appris, c'est qu'ils prennent le temps de chercher la scène et de finalement la clore. Là, il est arrivé devant trois acteurs qui connaissaient tout à l'endroit et à l'envers. Il y a eu une petite adaptation. Il a compris tout de suite et il est embarqué dans le train. »

On a été là pour lui, parce que c'était un choc culturel quand même, d'une certaine façon.

Le réalisateur nous a confié que l'acteur belge était très ouvert, agréable et que celui-ci avait beaucoup apprécié de jouer les textes des auteurs Jacques Davidts et Normand Daneau. « Je pense qu'il aimait vraiment beaucoup la série et il est tombé sous le charme de ces trois gars-là qui étaient tellement disponibles pour lui aussi. »

Au Québec, François Damiens est apparemment très connu des jeunes et moins jeunes en raison de son alter ego François L'Embrouille, le maître incontesté de la caméra cachée belge. D'ailleurs, lorsque Angles morts a été présenté lors de la 28e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle il y a seulement quelques jours, les gens ont fortement réagi, comme le soulignait Guillaume Lespérance. « Il y a eu une grosse, grosse réaction. Beaucoup de producteurs et de diffuseurs européens disaient que François L'Embrouille, c'était très difficile de l'avoir. Ils étaient très curieux de savoir pourquoi on l'avait eu. J'étais un peu malheureux de leur dire que ça avait été facile! »

Bref, on ne peut que se réjouir que l'acteur vedette soit venu tourner chez nous, puisque son personnage de prêteur sur gages, Spyro Vanderroost, est l'un de nos gros coups de coeur dans la série! Lire nos premières impressions ici. Découvrez aussi le plaisir qu'a eu le trio en tête d'affiche à jouer ensemble.

Voyez les 5 premiers épisodes de la série Angles Morts dès maintenant sur Tou.tv.