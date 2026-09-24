Entrevue : La nouvelle série Angles Morts présente un trio d'acteurs qui excelle

Lors d'un visionnement de presse mardi, nous avons eu le plaisir de rencontrer les trois têtes d'affiche de la nouvelle série Angles Morts, coécrite par Jacques Davidts et Normand Daneau, qui sera diffusée à compter de jeudi sur Tou.tv Extra.

Mani Soleymanlou, Pier-Luc Funk et Guillaume Cyr offrent en effet de solides performances dans cette comédie noire réalisée par Rafaël Ouellet, aussi sur place pour l'occasion, qui n'avait d'ailleurs que de bons mots envers son trio vedette. « Les trois acteurs sont extraordinaires. On les a rencontrés une première fois avec Jacques en lecture. Ils ont joué deux scènes et on s'est dit : " C'est ça, la série ". »

Cette aisance à jouer de façon juste entre le drame et la comédie, elle ne s'invente pas. Certains pourraient croire que des acteurs arrivent à créer une telle connexion à force de tourner des scènes ensemble, mais Pier-Luc, qui incarne Lambert Lanthier, un enquêteur privé un peu louche, nous a avoué que ça n'a pas été tout à fait le cas. « Ce serait de mentir que de dire qu'on a travaillé extrêmement fort pour trouver cette ligne mince. Je pense que c'est un ton qu'on avait hâte de faire ici. Que la comédie soit toujours justifiée par la peur, par les problèmes, par l'action. C'est tellement le fun. Ça rend ça vraiment plus facile. Je pense que c'était vraiment bien écrit. À la première lecture, de voir qu'on avait tous cette même vision. Ç'a été d'instinct. »

Guillaume, qui joue son ami, un notaire au tempérament anxieux, abondait en ce sens. « Je ne pense pas qu'on s'attendait à une aussi grande chimie. Je considère qu'on est trois acteurs de même niveau, mais complètement à l'opposé l'un de l'autre. C'est comme si on avait trois notes complètement différentes. L'analogie est peut-être boiteuse, mais les trois ensemble, ça faisait un accord parfait. »

Pour Mani, celui qui complète le trio de feu et qui interprète un chirurgien oncologue très empathique envers ses patients, le travail du réalisateur et celui des auteurs n'est certainement pas négligeable, bien qu'il ne pouvait passer sous silence la qualité du jeu de ses collègues.

Tu es obligé de suivre un peu ce que l'autre impose. On était les trois servis par le talent des autres.

Ce qui donne évidemment des performances concluantes à l'écran. Ce que nous avons beaucoup apprécié aussi lors du visionnement des deux premiers épisodes, c'est cette touche « cartoonesque » que le réalisateur ajoute à l'image, notamment lorsqu'il nous présente les personnages au tout début, comme si on s'apprêtait à lire une BD. « Je consomme beaucoup de comédie noire, que ce soit en cinéma ou en télésérie. Jacques et moi, on avait des référents communs. Moi, j'aime beaucoup faire des choses qui ont des codes clairs. C'est important de mettre les codes de la comédie, mais aussi de la comédie noire, au service du récit. Vous allez voir plus tard, il y a de l'action aussi là-dedans. Il y en a pour tous les goûts. » Il soulignait aussi que sans l'excellente distribution, le résultat ne serait pas le même. « Ils n'échappent pas de détails. Ils ne permettent pas de temps mort. Ils ont des réactions sur tout, tout le temps. Le côté cartoon arrive un peu de là aussi. »

C'était pas conscient de sa part, mais Pier-Luc, c'est Nick le renard dans Zootopia!

Il nous tarde donc d'être témoins des scènes d'action à venir, qui arriveront à partir du troisième épisode. Nos têtes d'affiche étaient bien emballées de jouer dans une série dont le budget permet d'aussi gros déploiements. « C'est une série de mauvaises décisions qui engendrent des cascades, des combats, du sang, des ninjas, des guns, des couteaux, des chiens... », nous a expliqué Mani, qui nous confiait même avoir réalisé un rêve. « C'est vraiment un rêve d'enfant, déjà de jouer avec des amis, mais aussi dans un projet de cet ampleur-là, puis de tirer du gun. » Cet enthousiasme, il n'était pas seul à le ressentir, son collègue Pier-Luc aussi.

C'est tellement le fun de voir débarquer l'armurier et la maquilleuse qui est là avec son faux sang.

Il est à souhaiter que chacun des membres de ce magnifique trio sortira indemne de cette aventure et surtout, avec tous ses doigts!

Les cinq premiers épisodes d'Angles Morts seront diffusés dès le 24 septembre sur ICI Tou.tv Extra, tandis que les cinq épisodes suivants le seront à partir du 1er octobre 2026.