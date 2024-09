Chanteurs masqués : Cette populaire animatrice se cacherait-elle sous ce costume?

Après un premier épisode particulièrement divertissant, au cours duquel l'identité de la fameuse banane a été révélée, la compétition Chanteurs masqués se poursuivait ce soir, avec 5 nouveaux chanteurs oeuvrant sous le couvert de l'anonymat.

D'ailleurs, l'une des performances de la soirée a stupéfié l'ensemble des juges et les téléspectateurs, à savoir Betty Bett. Rempli de fibres et vitaminé à souhait, le légume racine géant a insufflé une ambiance de cabaret au plateau, avec une sublime interprétation de « All That Jazz ». Si les juges-enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de Marilou ou encore Hélène Bourgeois-Leclerc, deux personnalités associées au domaine culinaire, nous croyons plutôt que Julie Bélanger est la personnalité se cachant sous le costume violet.

Ayant animé les premières saisons de la compétition Les chefs!, Julie a déjà apprivoisé le monde de la musique, avec un premier album sorti en 2010. À tout le moins, son timbre de voix unique ressemble à s'y méprendre à celle de Betty Bett. Les prochaines semaines sauront nous donner raison... ou tort!

Une autre personnalité costumée a aussi su attirer notre attention pour la qualité de sa prestation : Edgar la Girafe. Malheureusement, en fin d'épisode, l'animal plus grand que nature s'est dévoilé sous nos yeux en causant la surprise totale. Effectivement, le comédien Jacques L'Heureux s'y cachait! Véritable légende de la télé d'ici, celui qui a bercé toute une génération en interprétant Passe-Montagne dans Passe-Partout voulait confondre les pronostics... On peut dire qu'il a réussi haut la main!