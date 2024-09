Chanteurs masqués : Le premier démasqué de la saison crée la surprise totale

Après des mois d'attente, le départ d'une juge-enquêtrice et le remplacement de son animateur des trois dernières éditions (rien de moins!), la compétition Chanteurs masqués a repris de plus belle ce dimanche soir, lors du premier épisode de la 4e saison. D'entrée de jeu, le joli numéro d'ouverture, dans lequel Mélissa Bédard a entonné la chanson-thème, a donné le ton et a su capter notre intérêt.

Puis, quatre personnalités costumées ont tour à tour tenté de cacher leur véritable identité, au moyen de pas de danse assumés et d'envolées vocales indéchiffrables. Si les flamboyantes prestations sont évidemment au coeur de l'émission, on doit avouer que notre plaisir coupable est d'assembler tous les indices afin de deviner quelles stars ont accepté de se prêter au jeu!

À ce propos, le démasqué de la soirée nous a donné du fil à retordre! En effet, jamais nous n'aurions pu penser que Gino Chouinard se cachait sous les trait de la banane! On croyait qu'il s'agissait de plutôt de Stéphane Bellavance, ou encore Pierre-François Legendre. À vrai dire, seule Anouk Meunier l'avait démasqué.

Avec son interprétation tout en retenue de « Rue principale », des Colocs, l'ex-animateur de Salut Bonjour s'est ensuite confié sur sa brève aventure :

« J'ai adoré ça! Je suis déçu que ça se termine déjà! Je suis partagé, je suis comme une banana split! La prochaine chanson, c'était une toune de FouKi, "Ciel". Je voulais vous déstabiliser avec ça, on aurait été ailleurs en même temps! (...) Aller en studio, moi qui ne sait pas chanter, travailler avec votre équipe et enregistrer pour que ça sonne pas si mal finalement, ça m'a beaucoup plu! Je me suis dit : "La porte n'est pas fermée officiellement!" »

À quand un album de Gino Chouinard? Sur les réseaux sociaux, les spéculations allaient bon train quant à l'identité du fruit jaune, mais personne n'avait percé le mystère du sublime costume.

Dimanche prochain, quatre nouveaux chanteurs masqués seront présentés, dès 18 h 30 sur les ondes de TVA.