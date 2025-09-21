Chanteurs masqués : Cette athlète olympique démasquée cause la surprise totale

C'est ce dimanche que TVA diffusait le second épisode de la 5e saison de Chanteurs masqués, après une grande première particulièrement réussie, la semaine passée. Pour ce faire, cinq nouvelles personnalités costumées ont illuminé la scène du variété dominical, nous invitant à nous replonger dans l'enquête pour tenter de découvrir leur véritable identité.

Malheureusement, au terme d'une soirée électrique comme pas une, remplie de performances de haut niveau, l'un des chanteurs a dû plier bagage : l'Étoile de mer. En effet, malgré une interprétation bien sentie de « Je voudrais voir la mer » et de « Tout nu sur la plage », des Trois Accords, cette dernière aura offert la prestation la moins convaincante de l'épisode, ayant pour incidence de se dévoiler sous les yeux de tous.

Et quelle ne fut pas notre stupéfaction d'y voir la championne olympique en nage synchronisée Sylvie Fréchette! Si les hypothèses pointaient vers Roxane Bruneau ou encore Rosalie Vaillancourt, en raison des indices, nous étions dans l'erreur absolue.

Tout sourire, l'athlète a lancé :

« Moi, j'ai un petit clown dans la vie, mais que j'ai rarement la chance de montrer. Mais là, vous auriez dû me voir la face en dessous du masque! Wahou! C'était débile. Moi, j'étais prête à rester et à avoir ben du fun, mais je vais avoir du fun pareil! »

L'animateur Sébastien Benoît lui demande ensuite si elle a accepté l'invitation à reculons ou avec empressement, ce à quoi elle rétorque : « Oui tout de suite. Je signe où? Je vais où? Je commence quand? Mais en fait, j'ai dit : "Oui, on chante-tu pour vrai?" Pis là ils ont dit "Oui!". J'étais comme : "heu pas sûre!" Je suis arrivée pour le premier test de voix, je n'arrêtait pas de m'excuser [...] "fait juste me dire si c'est correct!" »

À tout le moindre, on sent à quel point la médaillée d'or aux Jeux de Barcelone en 1992 a apprécié son expérience, elle qui sautillait de joie sur le plateau. Et le clin d'oeil à Céline Dion dans la capsule indice? Quand Sylvie a été médaillée d'argent aux Jeux de 1996, la diva de Charlemagne y a interprété « The Power of The Dream ». Voilà qui est dit.

Rappelons que nous pensons qu'une légende de la chanson se cache derrière l'un des costumes ayant été sur la scène ce soir. Découvrez nos hypothèses dans cet article.

L'émission Chanteurs masqués est diffusée les dimanches à 19 h, sur les ondes de TVA.