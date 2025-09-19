Chanteurs masqués : Cette légende de la chanson pourrait-elle se cacher sous ce costume?

Dans la foulée du second épisode, qui sera diffusé ce dimanche, la production du variété musical a cru bon de dévoiler sur les réseaux sociaux un court extrait de la prestation d'un nouveau masqué, qui risque de donner du fil à retordre aux enquêteurs et au public à la maison. La mystérieuse tigresse de l'espace, sur les airs de la chanson « Unstoppable » de Sia, s'annonce d'emblée comme étant une concurrente féroce cette saison, à en juger sa performance.

La première salve de prestations vient à peine d'être dévoilée, lors de la première émission de la 5e saison, que déjà la production de Chanteurs masqués nous convie à découvrir les cinq prochains.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs pensent avoir reconnu la voix d'Ariane Moffatt, de Marie-Lyne Joncas ou encore celle de Marjo. Il est cependant vrai que l'hypothèse voulant que ce soit l'interprète de « J'lâche pas » qui se cache sous les traits de la tigresse nous semble plus que plausible, tant on croit avoir reconnu certaines intonations de voix de la mythique chanteuse. Il nous faudra toutefois attendre ce dimanche pour creuser la piste et tenter de percer le secret de ce redoutable félin pas piqué des vers. D'autres encore pensent que c'est plutôt Véronic DiCaire qui se cacherait sous les traits du tigre femelle, elle qui est capable de trafiquer sa voix pour imiter d'autres chanteuses.

Mentionnons au passage que le costume de la tigresse de l'espace est directement tiré du personnage du même nom, paru il y a quelques années dans la version française de Chanteurs masqués.

C'est à ne pas manquer dès 19 h ce dimanche, sur les ondes de TVA.

Par ailleurs, rappelons que le précédent épisode a vu le départ d'un tout premier chanteur masqué. Son identité sera restée un mystère pour la plupart des juges-enquêteurs, qui n'ont rien vu venir. C'est également au cours de cette émission qu'une personnalité cachée nous a éblouis, avec une prestation à couper le souffle. On vous invite à découvrir notre hypothèse sur son identité dans cet article.