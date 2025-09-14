Chanteurs masqués : On pense savoir qui se cache sous ce costume

Après plusieurs mois d'absence, c'est ce dimanche que l'enquête reprenait à Chanteurs masqués! Pour une 5e saison, le toujours aussi populaire rendez-vous musical nous invite à tenter de découvrir quelles sont les 15 nouvelles personnalités connues à se cacher sous les imposants costumes.

Véritable plaisir coupable, on ne se lasse pas de partir à la recherche des indices concoctés par la production! D'ailleurs, sans perdre une seule seconde, la scène du variété a repris vie et a démarré sur les chapeaux de roues, avec un numéro d'ouverture plutôt impressionnant. Puis, l'animateur Sébastien Benoît s'est empressé de dévoiler certaines surprises qui ponctueront la saison, à commencer par une édition disco qui promet!

Et ce nouveau format de 90 minutes? À l'écran, nous n'avons observé aucun temps mort. Les interventions des juges-enquêteurs étaient vitaminées, tout comme les prestations. À vrai dire, l'épisode a filé à toute allure et n'a pas semblé trop s'étirer.

L'une des plus belles prestations de la soirée, qui a d'ailleurs retenu notre attention, est sans contredit celle de Cari-Belle. Ce caribou femelle grandeur humaine, qui ne manque pas de panache, a mentionné qu'elle était une fière canadienne et n'a surtout pas peur de brasser la cage. Dans la capsule-indice, l'Arc de Triomphe indique probablement qu'elle est connue en France.

En interprétant « Hero » de Mariah Carey, nous avons cru reconnaître la voix de Marilou, chanteuse et fondatrice de Trois fois par jour. La femme d'affaires pourrait-elle se cacher sous l'imposant costume? Parmi les autres hypothèses répertoriées sur les réseaux sociaux, citons Rafaëlle Roy et Natasha St-Pier.

À la fin de l'émission, c'est Buck le bûcheron qui a été éliminé de la compétition. Nul doute que sa véritable identité aura causé la surprise dans les chaumières, alors qu'un Claude Poirier tout en verve s'y cachait. L'homme de 86 ans, une fois démasqué, s'est d'ailleurs écrié : « Merci de m'avoir sorti d'ici! », avec son inimitable et irrésistible ton sarcastique.

Si ce premier épisode est à l'image de la 5e saison, on peut s'attendre à une compétition d'exception, plus en voix que jamais!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.