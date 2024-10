Cette populaire trilogie littéraire d'horreur fait le saut au petit écran

CRAVE annonce aujourd'hui la mise en chantier d'une toute nouvelle série de genre, inspirée d'une populaire trilogie littéraire québécoise.

En effet, l'oeuvre de l'autrice Edith Kabuya, Les maudits, qui mélange suspense, horreur et fantastique, sera portée au petit écran.

La série suit la descente aux enfers d’une bande de jeunes qui tentent de trouver un sens à leur vie. Dans l’ambiance glauque d’une ancienne ville forestière – qui ne fait qu’amplifier le suspense et la tension du récit – les six épisodes présentent des créatures surnaturelles et sanguinaires qui cherchent désespérément à contrôler leur propre destin. Elle sert d’allégorie pour illustrer notre rapport avec la mort et elle explore, en parallèle, l’idée que notre existence est influencée par le bagage génétique et par le trauma générationnel reçu en héritage de nos parents.

Voici plus précisément le synopsis : Un 31 octobre à Rose-Vila, le corps d’une ado est retrouvé, démembré et desséché. Pour la communauté, c’est un choc. Pour Robyn Gordon, 16 ans, il ne s’agit que d’un fait divers. Elle est préoccupée par ses examens, sa cote de popularité et, surtout, par le choix de costume qu’elle mettra au fameux party d’Halloween du beau Zack. Qui sait? C’est peut-être ce soir qu’elle réussira à gagner son cœur… Ce qu’elle ne sait pas, en revanche, c’est qu’il s’agira de la dernière soirée de sa vie telle qu’elle la connaît. En effet, cette nuit-là, Robyn est sauvagement agressée et laissée pour morte dans un parc. À la seconde même où elle rend l’âme, Vince Salmoiraghi, un ami de la famille qu’elle considère comme un frère, la trouve et la ramène mystérieusement à la vie. Bénédiction ou malédiction? Une chose est sûre, Robyn ne sera plus jamais la même, et la jeune femme rebelle tentera par tous les moyens de découvrir ce qui lui est arrivé afin de retrouver un semblant de normalité.

« Cette année marque le dixième anniversaire de la publication du dernier tome de ma trilogie Les Maudits. C’est donc pour moi un cadeau et un privilège incroyable de pouvoir « ressusciter » mon univers sous une nouvelle peau. À l’époque, j’écrivais les livres que je voulais lire, aujourd’hui j’écris la série que j’ai envie de regarder. Je suis très enthousiaste de vivre cette aventure », a indiqué Edith Kabuya, qui sera la scénariste de la série.

Pour le moment, nous ne connaissons pas les membres de la distribution. Cette information sera dévoilée ultérieurement par le diffuseur.

La série Les maudits est produite par Parallaxes, en collaboration avec Bell Média. Kadidja Haidara assure la script-édition.

Le tournage des six épisodes commence le printemps prochain pour un lancement sur CRAVE prévu plus tard en 2025.

Parmi les rares séries de genre produites au Québec, on retrouve notamment Lac-noir et Patrick Senécal présente.