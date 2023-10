Au début de chaque épisode, Patrick Senécal introduit l’univers des différents récits, entre la peur, le fantastique, l’horreur et l’humour noir; entre la trahison, l’envie, la culpabilité et le côté noir de l’âme humaine. Il est notamment question d’une petite ville moins tranquille qu’on le pense, d’une étrange audition, d’un cellulaire très particulier, d’un interrogatoire mystérieux et d’enfants inquiétants...