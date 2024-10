Les maudits

Un 31 octobre à Rose-Vila, le corps d’une ado est retrouvé, démembré et desséché. Pour la communauté, c’est un choc. Pour Robyn Gordon, 16 ans, il ne s’agit que d’un fait divers. Elle est préoccupée par ses examens, sa cote de popularité et, surtout, par le choix de costume qu’elle mettra au fameux party d’Halloween du beau Zack. Qui sait? C’est peut-être ce soir qu’elle réussira à gagner son cœur… Ce qu’elle ne sait pas, en revanche, c’est qu’il s’agira de la dernière soirée de sa vie telle qu’elle la connaît. En effet, cette nuit-là, Robyn est sauvagement agressée et laissée pour morte dans un parc. À la seconde même où elle rend l’âme, Vince Salmoiraghi, un ami de la famille qu’elle considère comme un frère, la trouve et la ramène mystérieusement à la vie. Bénédiction ou malédiction? Une chose est sûre, Robyn ne sera plus jamais la même, et la jeune femme rebelle tentera par tous les moyens de découvrir ce qui lui est arrivé afin de retrouver un semblant de normalité.