Cette populaire téléréalité fera l'objet d'une semaine spéciale à Un souper presque parfait

On peut dire qu’Un souper presque parfait a connu de meilleurs jours. En effet, autrefois diffusée de septembre jusqu'au début du printemps, la 16e saison de la téléréalité culinaire a été bombardée de changements au niveau de sa diffusion.

En effet, hormis une édition spéciale réunissant certains candidats de Big Brother Célébrités, en janvier dernier, aucun nouvel épisode n'a été présenté sur Noovo; la chaîne ayant opté pour une nouvelle saison de Taxi payant : l'escouade. Cependant, le mois prochain, à l'occasion du retour en grande pompe des Traîtres, pour une troisième saison, nous aurons droit à une semaine thématique à ne surtout pas rater!

Ainsi, du 6 au 10 avril 2026, les fans d'USPP pourront découvrir cinq nouveaux épisodes, dont les participants sont exclusivement issus des deux premières saisons des Traîtres. Cette semaine spéciale réunira donc Kim et Meriem, de la première saison, ainsi que Marilyn, Audrey et Annick, de la seconde saison.

Avec de telles personnalités réunies autour d'un repas, il est évident qu'on ne s'ennuiera pas, alors qu'on s'imagine très bien un peu de drama pour pimenter ces épisodes pas piqués des vers. La production nous confirme d'ailleurs que les alliances, les tricheries et les trahisons seront bel et bien au menu! Que maniganceront-elles pour arriver à leurs fins?

Cette semaine thématique fait d'office au retour de la téléréalité sur Noovo, toujours animée par Karine Vanasse. Dans cette nouvelle édition, nous ferons la rencontre de 20 étrangers, réunis dans un manoir. À l'instar des deux premières saisons, ceux-ci devront réaliser des défis pour remporter des lingots d'or et augmenter la cagnotte du groupe, qui pourrait s'élever jusqu'à 100 000$. Découvrez les candidats de cette année ici.

Les Traîtres reprend l'antenne de Noovo le 6 avril prochain à 20 h.