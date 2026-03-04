Accueil
Un prêtre, une thanatologue et une polygraphiste dans la prochaine saison des Traîtres

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Une nouvelle saison des Traîtres débarque bientôt sur Noovo et sur Crave. L'hôtesse du manoir Karine Vanasse accueillera 22 nouveaux invités déterminés à commettre des trahisons impitoyables pour remporter la cagnotte pouvant aller jusqu'à 100 000 $.

Parmi les candidats de cette troisième saison, on retrouve une fois de plus des gens aux métiers atypiques comme un médium, une thanatologue, des détectives privés, un prêtre et une polygraphiste. Ceux-ci « ont été triés sur le volet pour leur finesse d’esprit, leur talent à manipuler et leurs stratégies calculées, garantissant un jeu hautement captivant ».

Découvrez leur visage sur l'image ci-dessous.

La boîte de production Entourage confirme déjà une quatrième saison des Traîtres pour 2027. Cette prochaine mouture sera tournée ce printemps.

Notons qu'une quatrième saison a aussi été confirmée pour la version canadienne-anglaise, The Traitors Canada.

La téléréalité The Traitors a été créée aux Pays-Bas en 2021, et, depuis, elle a conquis le monde entier. 40 territoires sur six continents ont commandé des versions locales du format. Plusieurs moutures sont disponibles sur Crave d'ailleurs. Nous vous recommandons fortement les versions américaines et britanniques. La plus récente saison chez les Anglais (la 4e) met en scène des légendes du théâtre et du cinéma. C'est à voir si vous aimez cette téléréalité!

Pour ce qui concerne notre format québécois : la nouvelle saison des Traîtres débarque sur Noovo et sur Crave dès le lundi 6 avril à 20 h.

