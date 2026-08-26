Cette populaire série québécoise s’amène sur Disney+

En cette ère numérique, où la multiplication des plateformes est bien souvent synonyme de survie pour plusieurs productions d'ici, nous apprenons ce mercredi une délicieuse nouvelle concernant l'une des sagas familiales les plus populaires des dernières années.

En effet, l'équipe de la série L'oeil du cyclone a annoncé sur ses réseaux sociaux que les quatre premières saisons de l'émission seront bientôt déposées sur la plateforme d'abonnement Disney+! Les abonnés au géant américain provenant des quatre coins du globe pourront ainsi découvrir les péripéties de la famille Gagnon, mené par la mère monoparentale Éliane (Christine Beaulieu).

Au fil des épisodes, on y suit ses deux enfants, Jules (Joey Bélanger) et Emma (Juliette Aubé), sa soeur Éliane (Véronique Cloutier), leurs parents (Danielle Proulx et Luc Senay) et toute une panoplie de personnages tous plus attachants les uns que les autres, qui nous font passer par toute la gamme des émotions.

Avec humour et bienveillance, la série s'avère un véritable baume pour le coeur, en cette période mondiale plus troublée. Quand une production bien de chez nous brille à l'étranger, notre culture rayonne et peut en inciter plusieurs à découvrir d'autres séries conçues ici.

Pour voir ou revoir les quatre premières saisons de L'oeil du cyclone sur Disney+, rendez-vous le 1er septembre prochain!

La septième saison de L'oeil du cyclone devrait quant à elle voir le jour l'an prochain dans l'extra d'ICI TOU.TV, alors que les tournages ont débuté il y a quelques semaines à peine. On y apprenait d'ailleurs qu'une comédienne connue rejoignait la distribution de la comédie. Découvrez de qui il s'agit ici.