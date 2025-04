Cette populaire animatrice aura droit à son En direct de l'univers l'automne prochain

La populaire et respectée chef d'antenne Sophie Thibault avait le bonheur d'être célébrée ce samedi à En direct de l'univers, alors que France Beaudoin lui avait préparé une célébration digne des plus beaux départs à la retraite.

Puis, en fin d'épisode, la populaire animatrice a annoncé la nouvelle que tout le monde attendait, soit le retour confirmé du variété pour une 17e saison, l'automne prochain! À vrai dire, étant donné le succès de l'émission, il aurait été étonnant que Radio-Canada débranche le rendez-vous hebdomadaire. Nous avons maintenant la confirmation que France continuera d'ensoleiller nos samedis soirs, avec de nouvelles éditions d'En direct de l'univers. On a déjà hâte!

D'ailleurs, à la toute fin de l'émission ce samedi, France a annoncé en primeur l'identité d'une première invitée pour la nouvelle saison à venir. En effet, alors que l'animatrice et présentatrice météo Colette Provencher était assise à ses côtés, France Beaudoin a profité de l'occasion pour lui soumettre le questionnaire de participation à l'émission. Très émue, Colette peinait à trouver les mots, elle qui ne se doute probablement pas de la dose d'amour que l'équipe s'affaire déjà à lui préparer en prévision de l'automne prochain! En guise d'invités pour chanter son répertoire, la présence de Sophie Thibault, sa grande amie depuis plus de 30 ans, est déjà confirmée.

Qui plus est, mentionnons que Colette s'est permis une incursion tout en énergie sur le plateau ce soir, alors qu'elle a décidé d'offrir à Sophie la chanson « Let the Sunshine In », d'Aquarius, en duo avec Nathalie Simard. Un beau moment télé, qui montre toute la beauté de l'amitié qui lie les deux femmes.

Quels artistes aimeriez-vous voir s'installer sur le fauteuil pivotant, l'automne prochain? Gageons que certains épisodes spéciaux nous attendent pour cette 17e saison, comme l'auront été récemment les célébrations entourant la série STAT ou encore les 100 ans de Janette Bertrand. Quoi qu'il en soit, ne doutons pas de la créativité de l'équipe d'En direct de l'univers, qui nous surprendra plus d'une fois, c'est certain.

