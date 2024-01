Cette personnalité coup de coeur des Québécois aura son émission spéciale aux Enfants de la télé

C'est au mois de mars que vous aurez l'occasion de voir une émission spéciale des Enfants de la télé mettant en vedette le sympathique François Morency.

L'humoriste, animateur et auteur mène une carrière florissante depuis de nombreuses années et compte à son actif plusieurs projets prolifiques qui en font un invité en or pour ce plateau.

Le principal intéressé a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, tout en partageant quelques photos des coulisses de l'émission enregistrée la semaine dernière. Vous pouvez d'ailleurs voir sa publication ci-dessous.

On peut évidemment le voir en compagnie de ses parents fictifs, les comédiens Marie-Ginette Guay et Vincent Bilodeau, qui ont donné vie à Rollande et Jean-Pierre dans Discussions avec mes parents.

François Morency écrit : « La semaine dernière j’ai eu le grand honneur d’avoir mon émission spéciale aux Enfants de la Télé. Plein de beau monde que j’ai croisé au cours des 30 dernières années sont venu me saluer. Évidemment on ne pouvait passer à côté de Vincent et Marie-Ginette! Diffusion en mars. »

Nous avons évidemment très hâte de visionner le tout! Et vous?

Au chapitre des autres artistes qui pourraient y faire une apparition, on pense évidemment à Geneviève Brouillette qui lui donnait la réplique dans le film Nuit de noces paru en 2001.

On pense aussi à Gildor Roy et Michel Barrette pour Km/h, série humoristique dans laquelle François Morency a tenu le rôle de Rosaire Chiasson.

Martin Matte pourrait aussi faire une apparition pour aborder la période Caméra café, la version originale dans laquelle François interprétait Marc, un avocat non-voyant.

François Morency a aussi joué dans Les pêcheurs, ce qui pourrait nous permettre de voir le créateur Martin Petit.

La date officielle de la diffusion n'est pas encore officialisée.

L'émission Les enfants de la télé se poursuit les mercredis à 20 h sur ICI Télé et en rattrapage sur Tou.tv.

Cette semaine, André Robitaille et Mélanie Maynard reçoivent Caroline Néron, Pierre-Yves Lord et Robert Toupin.

Rappelons que François Morency a récemment confirmé que la prochaine saison de Discussions avec mes parents seraient la dernière.