Cette jeune journaliste de Radio-Canada a une maman bien connue

Depuis son passage à l'émission Les stagiaires, la jeune Julia Pagé s'illustre de plus en plus dans le monde du journalisme.

Ses reportages à Rad, le laboratoire de journalisme de Radio-Canada qui aborde les enjeux de société, sont toujours bien appréciés des internautes.

Sa plus récente vidéo s'intéressait aux résultats des athlètes aux Jeux olympiques. « On se demande si les athlètes vont continuer à battre des records année après année ou si on va finir par atteindre les limites du corps humain? » Voyez son reportage fascinant au bas de l'article.

La jeune femme très allumée est la fille de la populaire animatrice Sophie Fouron. Cette dernière anime notamment l'émission Tenir Salon à TV5 et le magazine culturel Retour vers la Culture avec Benoît McGinnis.