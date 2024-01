Cette semaine, nous retrouvions les avocats d'Indéfendable après la pause des Fêtes.

Inès (Nour Belkhiria) était toujours enfermée dans un sous-sol glauque, ignorant qui l'avait kidnappée.

Après que les auteurs nous aient présenté quelques suspects potentiels, nous découvrions à la fin de la semaine que c'était finalement Mylène (Rebecca Vachon) qui avait enfermé la jeune avocate, par amour.

Un élément de cette histoire a beaucoup dérangé les téléspectateurs, qui se sont rués vers les réseaux sociaux pour exprimer leur désarroi.

Le fait qu'Inès n'ait pas tenté de s'enfuir quand la jeune femme venait la rejoindre au sous-sol a complètement déconcerté les téléspectateurs.

Lisez quelques commentaires d'internautes ci-dessous :

« Ines n’est pas vite vite. Elle avait beaucoup d’opportunités pour se sauver! Mylène c'est quand même pas Hugo Girard!!! »

« Mylène pèse 70 livres mouillé... ça fait pas crédible comme situation de rien faire quand elle l'a vue la première fois. N'importe qui aurait sauté dessus ben avant. J'aurais compris si ça serait un homme, mais là... C'est totalement ridicule. »

« J’aime bien l’émission, mais c’est la première fois que je suis un peu déçu par le scénario. Pendant des jours, Inès ne pense qu’à se sauver. Mylène vient la voir quelques fois. Elle n’est pas armée, pas de couteau, pas de fusil. Inès n’est pas menottée, pas attachée, pas droguée, elle a même des forces, car Mylène la nourrit et lui donne même du café. Mylène n’est pas She-Hulk non plus. »

« Comment se fait-il que lorsque Mylène est descendue, Inès ne l'a pas frappée, mordue, et qu'elle ne soit pas partie en courant pour monter les escaliers? »

« Je trouve cette intrigue un peu tirée par les cheveux »

Dans la bande-annonce de la semaine prochaine, on constate qu'Inès tentera effectivement une évasion en déjouant son adversaire, mais est-ce trop peu trop tard?

Nous devons avouer que nous nous sommes, nous aussi, demandé pourquoi Inès n'essayait pas de frapper sa ravisseuse lorsqu'elle lui apportait des fleurs ou venait prendre de ses nouvelles dans une robe échancrée.

Par contre, notons que si cette intrigue a laissé les téléspectateurs pantois, ils ont été nombreux à saluer une autre scène marquante de cette première semaine. Nous vous parlions d'ailleurs de celle-ci, poignante, ici.

À noter que nous suivrons encore avec beaucoup d'intérêt la semaine prochaine le procès de Myriam Ferron et Martial Quintal. Puis, à la fin de la semaine, nous rencontrerons un nouveau personnage, joué par un comédien bien connu et apprécié du public. Apprenez-en plus ici.