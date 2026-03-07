Cette grande comédienne sera la tête d'affiche d'un épisode spécial aux Enfants de la télé cet automne

L’une des émissions les plus emblématiques du petit écran québécois s’apprête à effectuer son grand retour, sur la chaîne d’ICI Télé! En effet, au moyen de la plateforme Public Cible, nous apprenons que les tournages de la – déjà – 17e saison des Enfants de la télé reprendront le 30 avril prochain, soit plusieurs semaines après la fin de la saison actuelle.

Au cours de cette nouvelle édition du talk-show, nous aurons droit à plusieurs épisodes spéciaux, dont un célébrant la carrière de la comédienne Julie Perreault. Celle-ci sera effectivement la tête d’affiche d’un épisode spécial, où collègues et amis viendront la surprendre pour souligner les grands moments de son parcours à la télé.

Bien que la liste des invités n’ait pas encore été révélée, on s’imagine très bien que son partenaire de jeu dans Doute raisonnable, Marc-André Grondin, sera de la partie. On pense également à Stéphane Rousseau, son conjoint, alors qu’ils se sont rencontrés sur le plateau de STAT.

Sa grande amie Magalie Lépine-Blondeau, avec qui elle a récemment travaillé dans L’appel, pourrait également faire une apparition sur le plateau. Enfin, Denis Bouchard et Mariloup Wolfe risquent fort bien de se présenter sur le plateau, pour souligner la contribution de Julie dans la série 30 vies.

Cet épisode spécial tête d’affiche de Julie Perreault sera diffusé au cours de la saison 2026-2027 de Radio-Canada. Par ailleurs, rappelons que la saison 16 des Enfants de la télé se terminera le huit avril prochain, avec une émission spéciale rassemblant les meilleurs moments. Juste avant, le 1er avril, on nous présentera des inédits dans un spécial « jamais vu ».

Les enfants de la télé est diffusé le mercredi à 20 h sur les ondes d’ICI Télé.