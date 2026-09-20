Cette grande actrice recevra son En direct de l'univers la semaine prochaine

On peut dire que c'est le temps des récoltes pour Julie Perreault! En plus d'avoir été la tête d'affiche d'une émission des Enfants de la télé mercredi dernier et de se retrouver en couverture du magazine Elle Québec avec son nouvel époux ce mois-ci, voilà que nous apprenons qu'elle recevra son En direct de l'univers la semaine prochaine.

Il est fort probable que plusieurs des visages qui ont participé aux Enfants de la télé soient de retour samedi sur le plateau de France Beaudoin. On pense, entre autres, à sa grande amie Magalie Lépine-Blondeau ainsi que son fidèle confrère, Claude Legault.

Puis, comme son fils, Thomas Delorme, chante dans la vie - il forme un duo de rap avec le comédien Zachary Evrard - il est évident qu'il viendra pousser la note pour sa tendre maman. On peut s'imaginer que sa fille, Élizabeth Delorme, fera aussi une apparition.

Ses deux soeurs, Stéphanie et Mélanie, seront très certainement de la fête. La photographe Andréanne Gauthier, l'amie et collègue de Julie, qui a notamment réalisé ses photos de mariage, pourrait également faire une apparition à un moment où à un autre au cours de la soirée, tout comme son amie, la comédienne Charlotte Aubin, avec qui elle a partagé l'écran dans L'Échappée.

On peut aussi penser que certains membres de la distribution de STAT seront de passage en studio pour rendre hommage à leur talentueuse réalisatrice.

Chose certaine, l'univers musical de Julie Perreault ne risque pas d'être ennuyant.

Précisons que son mari Stéphane Rousseau, qui viendra assurément lui chanter la pomme, a révélé qu'elle a descendu l'allée au bras de son père lors de son mariage sur une chanson d'Elvis Presley. Déjà un indice sur certaines couleurs de son univers.

Ne manquez pas le En direct de l'univers de Julie Perreault le samedi 26 septembre à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.