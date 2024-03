Cette ex-académicienne offre une époustouflante prestation à En direct de l'univers

Depuis tout juste 45 ans, la francophonie vibre au rythme de la tonalité du spectacle Starmania. La popularité de ce grandiose événement est telle qu'une nouvelle génération sillonne désormais les salles de spectacles, avec les mêmes titres qui ont marqué les âges. Du « Blues du businessman » à « Ce soir on danse à Naziland », les William Cloutier, David Latulippe et autres jeunes artistes suivent ainsi les traces des géants qui les ont précédés, tels Claude Dubois, Nanette Workman et Diane Dufresne, pour ne nommer que ceux-là.

Ce soir, France Beaudoin avait donc envie de célébrer cet opéra rock de renommée mondiale, en s'immergeant dans les univers de ceux qui ont bâti sa renommée. L'une des performances de la soirée aura causé une véritable commotion sur les réseaux sociaux et dans le salon des téléspectateurs.

En fait, quand le rideau s'est levé et que nous avons aperçu la pétillante Annie Villeneuve sur la scène, nous savions que le prochain numéro serait prodigieux. Sur la tonalité du puissant hymne à la déchéance humaine, « Le monde est stone », la voix pure d'Annie se conjuguait avec celle feutrée de Virginie Cummins, choriste à l'émission, dans un numéro absolument grandiose.

Cette chanson avait d'ailleurs une signification particulière non seulement pour les artisans du spectacle Starmania, mais également pour Annie, qui avait décidé de l'interpréter lors de sa première mise en danger à l'époque de Star Académie, en 2003.

Sur les réseaux sociaux, le public n'a pas manqué de souligner la beauté de ce moment magique :

« Wow qu’elle bonne émission des frissons à toutes les chansons les artistes de qualité merci. »

« Le meilleur opéra rock de tout les temps qui me fait encore vibrer !!! »

« Wow! C'est magnifique, je le redis, j adore cette émission! »

« Wow, wow et wow. Quelles voix! »





Juste avant, William Cloutier, l'actuel interprète de Johnny Rockfort, témoignait de la difficulté qu'il a ressentie quand il a dû laisser ses enfants et sa conjointe à Montréal, alors qu'il chantait au sein des salles combles en France. C'est alors que sa tante et sa mère sont venues pour interpréter « Je pars à l'autre bout du monde », un titre qui s'imbriquait à merveille avec l'ancienne réalité du gagnant de l'édition 2021 de Star Académie. Avec Laurence Jalbert à leurs côtés, quel moment savoureux et émouvant!

Cet épisode fut ponctué de délicieuses pépites dispersées tout au long de l'heure, que l'on découvrait comme un coffre aux trésors remplis de merveilles. Voilà un épisode qu'on se rappellera longtemps, comme tous les autres, d'ailleurs! Rappelons que la semaine prochaine aura lieu le dernier épisode de la soirée, avec une humoriste que vous aimez beaucoup. Découvrez de qui il s'agit ici.

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.