Cette comédienne connue a refusé de participer à Sortez-moi d'ici

Depuis quelques semaines, la 2e saison de la divertissante téléréalité Sortez-moi d'ici bat son plein. Au menu? Encore plus de défis éprouvants, une nouvelle destination tropicale et des célébrités prêtes à tout pour décrocher le gros lot pour leur fondation. Or, la distribution étoilée de cette seconde édition de la saison aurait pu être légèrement différente, si on se fie aux propos tenus par la comédienne de la populaire série Le temps des framboises, Sandrine Bisson.

De passage au fiévreux talk-show Ça finit bien la semaine, l'artiste adorée des Québécois a effectivement révélé qu'elle avait bel et bien été invitée à participer à l'émission bourrée de défis au coeur de la jungle. Celle-ci a toutefois refusé d'y participer, principalement pour des raisons d'hygiène. Aux coanimateurs Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, elle s'est ainsi expliquée :

« Quand ils m'appellent, moi je veux être gentille donc je rappelle. Ils font "HEIN!" Je fais "Non, non, c'est pour te dire que je n'y vais pas!" Moi je ne peux pas! (...) Les odeurs [corporelles], c'est très important! Si ça pue un peu, je ne peux pas tolérer ça! La bouche aussi, toute toute toute... Sur un plateau, j'ai tout le temps ma bouteille de Listerine! »

Peu avant, Sandrine se confiait également sur son inexistant désir de voyager, elle qui préfère rester dans son patelin plutôt que de s'aventurer dans des contrées lointaines. On comprend mieux pourquoi la pimpante Claudette Trogi des films de Ricardo Trogi s'est désistée d'une participation à Sortez-moi d'ici, quoique nous aurions adoré la voir au Panama cette saison!