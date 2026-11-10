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Cette chroniqueuse de Salut Bonjour annonce avoir décroché un rôle dans STAT

Gardons l'oeil ouvert pour ne pas la manquer!

Sur la photo : Suzanne Clément, Normand D'Amour, Genevieve Schmidt et Lou-Pascal Tremblay
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
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La chroniqueuse « sports et plein air » de Salut Bonjour, Evelyne Audet (photos ici), a annoncé une bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux ce lundi.

Elle disait ceci : « La vie de pigiste amène son lot de surprises (c'pour ça que j'aime ça!).

Et bien j'ai décroché un petit rôle dans STAT. C'est tout petit là, mini mini, quelques scènes seulement, mais c'pas grave, c'était super le fun à faire!

Difficile de dire exactement quand ce sera diffusé mais très bientôt... Ce soir ou dans les prochaines semaines...

À suivre. 🙂 »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Évelyne Audet a été animatrice de plusieurs émissions à la télé, dont Derrière le volant et Le Shore Lunch à RDS. Il y a plusieurs années, elle a aussi été collaboratrice à Sucré Salé, puis au Show du matin, à V. Elle a aussi animé Call tv il y a de cela près de 20 ans.

En tant que comédienne, Évelyne a décroché de petits rôles dans Six degrés et L'Auberge du chien noir, notamment.

Précisons que, cette année, plusieurs visages connus interprètent des personnages principaux et secondaires dans STAT. La série a permis à des comédiens d'expérience de se dépasser dans des rôles complexes. Mickaël Gouin, Marie Soleil Dion, Félix-Antoine Tremblay et Mathieu Quesnel ont notamment eu cette chance récemment.

Restons attentifs pour attraper Évelyne Audet et son rôle mystérieux dans STAT, les mardis soirs à 21 h sur ICI Télé.

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