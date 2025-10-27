Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Cette actrice d'Indéfendable a deux parents acteurs

Elle n'était pas apparue à l'écran depuis 25 ans.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Christine Bellier incarne la voisine du sadique Ian dans Indéfendable, une amoureuse des animaux.

L'actrice, qu'on a pu voir dans Majeurs et vaccinés, puis dans Bouscotte dans les années 90, a deux parents acteurs.

En effet, elle est la fille de Marc Bellier [photo ici] et Marie Bégin [photo ici]. Les deux ont joué notamment dans Entre chien et loup. Le premier interprétait Aristide de la Chevrotière et la seconde, Célina Bernier.

On a aussi pu voir la maman dans Ent'Cadieux et ZAP.

En plus d'avoir beaucoup joué au théâtre, le père de Christine est surtout connu pour son doublage. Il a prêté sa voix à Kevin Costner, Michael Douglas, Bill Murray et Alec Baldwin dans la plupart de leurs projets traduits au Québec.

On devrait revoir Christine Bellier dans Indéfendable cette semaine puisque le procès de Ian Archambault débutera ce mardi. D'ailleurs, sans surprise, son état mental ainsi que son attitude mettront en péril l'opération.

Notons que nous n'avions pas vu Christine Bellier à l'écran depuis Tribu.com et Max Inc. au tournant des années 2000.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50