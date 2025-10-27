Cette actrice d'Indéfendable a deux parents acteurs

Christine Bellier incarne la voisine du sadique Ian dans Indéfendable, une amoureuse des animaux.

L'actrice, qu'on a pu voir dans Majeurs et vaccinés, puis dans Bouscotte dans les années 90, a deux parents acteurs.

En effet, elle est la fille de Marc Bellier [photo ici] et Marie Bégin [photo ici]. Les deux ont joué notamment dans Entre chien et loup. Le premier interprétait Aristide de la Chevrotière et la seconde, Célina Bernier.

On a aussi pu voir la maman dans Ent'Cadieux et ZAP.

En plus d'avoir beaucoup joué au théâtre, le père de Christine est surtout connu pour son doublage. Il a prêté sa voix à Kevin Costner, Michael Douglas, Bill Murray et Alec Baldwin dans la plupart de leurs projets traduits au Québec.

On devrait revoir Christine Bellier dans Indéfendable cette semaine puisque le procès de Ian Archambault débutera ce mardi. D'ailleurs, sans surprise, son état mental ainsi que son attitude mettront en péril l'opération.

Notons que nous n'avions pas vu Christine Bellier à l'écran depuis Tribu.com et Max Inc. au tournant des années 2000.