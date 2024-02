Entouré de sa famille et de ses fidèles amis, Max mène de front ses études et ses ambitions de producteur de spectacles, tout en se défoulant avec son groupe rock, qu’il dirige avec une main de fer. Il donne parfois l’impression de se moquer royalement des conseils parentaux et du reste du monde… Quand on a 18 ans et une énergie de titan, tout est permis : les ambitions les plus folles, les gaffes les plus énormes, bref, le droit de vivre sa vie.