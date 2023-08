Le quotidien des élèves et du personnel de l'école secondaire Zéphyrin Armand Pépin. Karine, 16 ans, colle en troisième secondaire en raison de problèmes d'apprentissage. Son ex-petit ami, Jonathan, a choisi de se réfugier dans les bras d'Isabelle, fille de bonne famille, dont le frère, Vincent, subit les mauvaises influences d'Antoine, qui s'enfonce dans la délinquance. Malgré la présence de professeurs investis et déterminés, les adolescents de l'école ZAP connaissent tour à tour problèmes de taxage, de décrochage, de dépendances et de manque d'amour.