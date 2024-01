Après 14 saisons, il y a peu d'artistes connus qui peuvent dire n'avoir jamais visité le plateau de Ça finit bien la semaine.

Ce vendredi, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil recevront un humoriste qui n'avait jamais mis les pieds dans les studios de l'émission du vendredi soir de TVA.

En effet, Michel Courtemanche figurera parmi les invités des deux animateurs chouchous le 26 janvier prochain.

On s'imagine qu'il viendra discuter de son nouveau projet, Michel! Ce spectacle multidisciplinaire, qui fusionne habilement l'humour, le cirque, la danse, la musique et le théâtre, sera inspiré de l'oeuvre et de l'univers exceptionnel de Michel Courtemanche. On suivra l'histoire d'un jeune enfant qui cherche refuge et liberté dans un monde imaginaire où les célèbres personnages de Courtemanche prennent soudainement vie sous nos yeux. « C'est un spectacle drôle, mais aussi touchant. Il n'y aura pas de paroles. C'est une écriture scénique, donc avec beaucoup de musique », indiquait le metteur en scène Daniel Brière lors du dévoilement du projet en décembre dernier à Québec. Apprenez-en plus sur le spectacle ici.

Lors de sa visite à Ça finit bien la semaine, Michel Courtemanche affrontera « Jean-Michel dans un duel épique... et assurément comique! », nous dit-on.

Un autre humoriste sera présent sur le plateau ce vendredi, soit Philippe Laprise. Les deux animateurs en profiteront pour le préparer à une éventuelle carrière en France.

Philippe Laprise abordera certainement sa participation à la deuxième saison de LOL : Qui rira le dernier?, ainsi que le Gala Accroche-coeur 2.0, qu'il animera au profit de sa fondation, qui veut sensibiliser, mobiliser et aider à assurer un meilleur avenir aux personnes vivant avec le TDAH.

La chanteuse Jeanick Fournier, pour qui la vie est un feu roulant depuis sa victoire à Canada's Got Talent, viendra aussi s'amuser avec Julie et Jean-Michel vendredi soir. Annoncera-t-elle une autre bonne nouvelle concernant sa carrière? Précisons que la chanteuse a récemment fait l'objet d'un article touchant dans le Journal de Montréal qui parlait de son mode de vie avec des enfants atteints de la Trisomie 21.

Rappelons que la semaine dernière à Ça finit bien la semaine, Ève-Marie Lortie se confiait sur son futur rôle d'animatrice à Salut Bonjour en semaine et Roxane Bruneau abordait son nouveau rôle de coach à La voix.