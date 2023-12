Michel! : Un spectacle multidisciplinaire inspiré de l'oeuvre de Michel Courtemanche

Le spectacle n'aura recourt à aucune technologie de projection. « Nous sommes au théâtre, avec des moyens de théâtre. Ce sont les interprètes qui vont être les techniciens et qui vont créer les illusions. On est entre la magie, le spectacle de performance et le numéro d'humour. »

« On suit donc le voyage initiatique de ce petit garçon-là pour transformer sa vie et devenir l'homme qu'il souhaite être ».

Michel Courtemanche agira à titre de conseiller artistique. « Je vais assister les interprètes pour qu'ils comprennent bien les numéros et les personnages », nous dit-il.

« Je suis un maniaque de précision », avoue-t-il. « Si tu es sur scène et que tu joues avec une borne-fontaine, que tu t'en vas dix pieds plus loin et que, quand tu reviens, la borne-fontaine est à 2 pieds d'où elle était, ça me rend malade. »

Il ajoute : « Avant de mimer quelque chose à un auditoire, il faut que tu le voies dans ta tête, que tu l'imagines. Plus tu le vois, plus les gens dans la salle vont le voir. Et, plus tu le vois, plus tu peux te déplacer et revenir à l'objet sans problème. Ce sont ces techniques-là que je dois montrer aux interprètes. »

Il apprendra également aux artistes à parler le « grommelot ». « C'est un langage inventé ou qui imite une langue d'un autre pays. Il n'y a jamais de mots précis ou très peu. C'est seulement véhiculer l'émotion. »

Après son lancement au Diamant à Québec, le spectacle sera présenté aux quatre coins de la province avant de s’envoler pour une tournée européenne en 2025.

