Dimanche, nous assistions à la grande finale de la 3e saison de Chanteurs masqués.

C'est l'humoriste Michel Courtemanche dans le costume du Caméléon qui a remporté les honneurs cette fois.

En entrevue avec nous ce lundi, ce dernier indique avoir été initié au concept par sa conjointe. « Chaque semaine, on essayait de deviner qui se cachait dans les costumes. Elle était vraiment passionnée. Quand la saison s'est terminée, j'ai reçu un email de Chanteurs masqués qui me demandait si je voulais faire la 3e saison. Je me suis dit : "ce serait drôle à faire juste un épisode pour faire une blague à ma blonde" », nous raconte-t-il.

Les choses ne se sont pas déroulées tout à fait comme il les avait envisagées. « De show en show, ça n'arrêtait plus », dit-il. « J'ai rentré le bras dans l'engrenage et j'ai fait la saison au complet à ma très très grande surprise parce que c'est "Chanteurs masqués", pas "Mime qui ne sait pas chanter masqué". Je suis le premier à être surpris d'avoir gagné. »

Le Caméléon ajoute ceci : « Je pensais que ça se jouait entre deux personnes, soit La ballerine de glace ou Mutante Rita. À la fin, il restait juste Mutante Rita et elle avait fait une chanson extraordinaire, donc je me suis dit : "C'est là que ça se termine, ce n'est pas plus grave que ça". Mais non, il me nomme à la fin. C'est une affaire que j'ai prise au sérieux sans prendre au sérieux. Je voulais m'amuser. »

Finalement, je me suis rendu jusqu'à la fin. D'après moi, dans le making of, qui va passer à la télé, on le voit que je ne comprends rien de ce qui vient de se passer.

Rappelons que l'émission spéciale des coulisses sera diffusée dimanche prochain à 18 h 30 à TVA.

Comme il l'a mentionné dans l'émission, Michel Courtemanche avait l'intention de faire une surprise à sa conjointe et ne pas lui révéler qu'il participait à Chanteurs masqués cette année. « Mais, je suis un très mauvais menteur », indique-t-il. « J'allais devoir imaginer des histoires pour faire à croire que je suis en répétition pour une autre affaire, en enregistrement pour un autre truc.... À un moment donné, elle allait bien se douter de quelque chose et je ne serais pas capable de mentir. »

Donc, 20 minutes après que j'aie accepter de faire Chanteurs masqués, je l'ai dit à ma blonde. Je ne suis pas capable de garder un secret. Ça parait quand je mens. Je suis transparent.

Il se dit assez content d'avoir pu berner trois enquêteurs sur quatre. « Le plus étonnant c'était Stéphane Rousseau parce qu'on se connaît. C'est surprenant qu'il ne l'ait pas trouvé. » Il avoue que s'il avait croisé son ami par hasard au cours des mois de tournage de Chanteurs masqués, il aurait « changé de bord de rue » pour être certain de ne pas se mettre les pieds dans les plats.

Rappelons que si le dévoilement du Caméléon a été surprenant pour plusieurs, celui du Lion l'a été encore plus. Plus de détails ici. Nous aurons d'ailleurs le bonheur de discuter avec l'interprète cette semaine et vous en reparler dans une prochaine entrevue!