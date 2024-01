Quel genre de coach Roxane Bruneau est-elle à La Voix? Elle répond

C'est ce dimanche que débutera la tant attendue 10e saison du célèbre concours de chant La Voix! « Enfin! », s'écriront certains adeptes du télé-crochet, tant cette proposition de la chaîne TVA est populaire. Pour marquer le coup de cette nouvelle itération, plusieurs nouveautés palpitantes sont au programme, dont l'arrivée de deux nouvelles coachs, à savoir France D'Amour et Roxane Bruneau.

Bien que cette dernière ait bel et bien assumé les fonctions de la 5e coach l'an passé, c'est la toute première fois que Roxane occupe l'un des quatre prestigieux et mirobolants fauteuils rouges. Concernant ce nouveau mandat excitant, elle s'est brièvement confiée au duo Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger, ce vendredi soir à Ça finit bien la semaine.

Après que l'artiste musicale aux multiples succès se soit confiée sur la diffusion de son documentaire À sa manière, présenté ce dimanche à 21 h à TVA, Jean-Michel a souhaité en apprendre plus sur ses qualités de coach, ce à quoi on pouvait s'attendre dans nos télés.

« Faut qu'ils se rendent compte qu'on est au Québec icitte, et que le showbizz est gros comme ça », dit-elle en présentant sa main. « Faque si t'as pas été fin avec la maquilleuse sur le plateau, tu vas la recroiser sur 14 autres plateaux. Faque si tu veux que le monde ait envie de travailler avec toi, faut que tu sois smatte. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que je ne veux pas que personne se rende malade avec ça. Parce que c'est un concours, je sais qu'on veut tous gagner, mais je voulais vraiment être une grande soeur pour eux. »

Il n'y a pas à dire, Roxane Bruneau semble être une coach en or pour ses protégés! Nous sommes désormais particulièrement fébriles à l'idée de la voir à l'oeuvre ce dimanche, pour la grande première de cette nouvelle saison de La Voix. Puis, après qu'on lui ait demandé vers lequel des autres coachs elle irait si elle était une candidate, Roxane répond du tac au tac qu'elle irait « avec Corneille, parce qu'il est calme et j'aurais besoin de ça! »

Voilà qui a le mérite d'être clair!

L'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur TVA, tandis que La Voix reprendra les ondes ce dimanche à 19 h, au même réseau.