Ces trois émissions de Crave seront diffusées à la télé cet automne

C'est un fait, la grande majorité des émissions se retrouvant sur les plateformes payantes québécoises, que ce soit illico+, ICI TOU.TV EXTRA ou encore Crave, finissent un jour ou l'autre à être diffusées à la télé. Ce sera notamment le cas pour trois productions originales de la plateforme Crave, qui seront présentées pour la toute première fois sur les ondes de Noovo. Et ce, dès le mois prochain! Fear Factor Célébrités Dans cette compétition unique en son genre, Patrick Huard reçoit à chaque épisode trois personnalités connues, chacune accompagnée par un proche. Les duos se livrent alors à d'intenses défis, afin de repousser leurs limites et braver leurs plus grandes peurs. Ils doivent à tout prix tenter d’éviter l’élimination en surmontant trois stunts aussi spectaculaires que stupéfiants. Puis, à la fin, le duo gagnant reçoit 5000$ qu'il peut offrir à la fondation de son choix. À ne pas manquer dès le lundi 7 septembre à 20 h sur les ondes de Noovo.

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Big Brother : le piège Depuis le tout premier épisode de Big Brother Célébrités, diffusé en 2021, les téléspectateurs réclament une version de la téléréalité avec des gens issus du public. C'est dans cette optique que la production a tricoté une nouvelle émission : Big Brother Québec. Le hic? Cette édition est totalement fausse et sert de piège à un joueur dupé de A à Z, Jacob Moisan. Franche rigolade et espièglerie sont au rendez-vous de cette émission pas comme les autres. À noter que la seconde saison est d'ores et déjà offerte sur Crave. C'est un rendez-vous dès le mercredi 9 septembre à 20 h, sur Noovo.

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