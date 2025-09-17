Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Ces scènes dans Les armes ont été difficiles à tourner pour Patrick Labbé

Et ce ne sont pas celles que vous pensez!

Les armes, saison 2
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis quelques semaines, on retrouve avec bonheur le talentueux comédien Patrick Labbé dans la série Les armes, où il incarne un mercenaire, capturé par le JTF-16 d'Allan Craig (François Papineau).

Depuis sa capture, Daniel Colin est enfermé à double tour, cagoulé, affamé et maltraité. Le but est évidemment de lui soutirer des informations sur les raisons pour lesquelles la mission dans le Grand Nord a échoué, causant la disparition du soldat Mick Vanier (Émile Schneider).

En entrevue, le comédien nous explique que son personnage s'est construit en plein vol, les tournages ayant commencé tôt dans le processus. Il nous dit : « Les textes ne sont pas écrits longtemps d'avance, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Surtout quand j'ai débuté les tournages, je pense qu'il y avait deux ou trois épisodes d'écrit. Ça fait que moi, je n'avais rien. À part de me promener avec une cagoule, puis d'être menotté, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. »

Il poursuit en nous expliquant la conversation avec le réalisateur Jean-Philippe Duval, qui l'a conduit aux scènes que vous voyez depuis le début septembre : « Tu sais, quand tu joues ce genre de scènes là où tu es violenté, c'est quoi ta réaction à ça? C'est-tu de la colère? C'est-tu de la violence? Mais ça peut-tu être drôle? Puis là, Jean-Philippe Duval n'arrêtait pas de me dire "ce gars-là, il en a vu d'autres. Il a été probablement pris en otage avant. Il comprend la game, puis il trouve ça juste ridicule, ce qu'il fait Craig". Ça m'a juste permis de me dire, OK, on va trouver ça drôle. »

En effet, depuis le début de la 2e saison, Daniel Colin semble s'amuser comme un petit fou à prendre des baffes, accueillant ces violences avec désinvolture. Ce ne sont toutefois pas ces scènes qui ont été les plus difficiles à tourner pour Patrick Labbé comme il nous le confirme.

« Toutes les scènes de bouffe, ce sont des scènes qui sont cruelles pour moi. Est* que j'haïs ça », lance-t-il. « Dans toutes les scènes de bouffe, la plupart du temps, c'est du pâté chinois ou des pâtes, mais frettes, pas mangeables. Des salades, souvent. Ça, quand c'est des salades, je mange. Mais du pain comme ça, ce n'était pas très rassasiant. »

« Il y a pire qui s'en vient », ajoute-t-il, mystérieux. « Ce qu'il va avoir de pire comme repas va lui donner des informations. »

Voilà qui s'avère particulièrement intrigant!

La série Les armes se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.

On vous dit ici ce qu'il en est du personnage d'Ève Landry, absente de la série depuis le début de la nouvelle saison.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18