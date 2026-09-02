Ces personnalités mythiques d'ici affrontent le défi Hot Ones Québec

Groupe Québecor dévoilait, ce mardi, la programmation 2026-2027 pour ses différentes chaînes, dont TVA, lors d'un lancement où artistes, artisans et médias étaient conviés.

Parmi les émissions que les téléspectateurs seront ravis de retrouver, on note Hot Ones Québec, ce rendez-vous pimenté animé par Marc-André Grondin, qui convie des artistes à tester des sauces de plus en plus piquantes.

Pour la troisième saison, la production a réussi à rallier plusieurs nouveaux courageux, qui vont devoir répondre aux questions de l'animateur tout en tentant de garder leur calme alors que la chaleur monte.

Un spécial d’une heure mettant en vedette Rock et Belles Oreilles (RBO) est notamment prévu pour le temps des Fêtes. Ainsi, Guy A. Lepage, André Ducharme, Bruno Landry, Richard Z. Sirois et Yves P. Pelletier ont visité les studios de Hot Ones, habillés avec leurs fameuses vestes RBO, un moment qui risque d'être assurément drôle.

Marc-André Grondin nous dit : « Ça change un peu. Déjà, de ne pas avoir juste un invité, là, il fallait que je gère des gars qui ont des histoires. Donc c'était un peu différent. Plusieurs tables. Il a fallu changer le décor un peu. »

Mais c'était vraiment le fun. Je me trouvais bien chanceux de vivre ça avec ces gars-là, quand même.

Parmi les autres invités de la saison, on retrouve Pierre-Yves Roy-Desmarais, Fredz, Karine Vanasse, Anthony Kavanagh, Laurent Duvernay-Tardif, Varda Étienne, Guy Jodoin, Kim Clavel, Anne-Élisabeth Bossé, Martin Picard, Éric Bruneau et Les Trois Accords, une liste prestigieuse qui nous confirme que ce sera tout sauf ennuyant.

On a une super belle saison, des bonnes réactions, des bonnes réponses.

« C'est une saison qui ne va pas décevoir », conclut Marc-André Grondin.

Les nouveaux épisodes seront présentés à compter du jeudi 15 octobre sur illico+.