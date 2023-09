Ces personnages étaient absents dans la première semaine de STAT : voici des explications

Mis-à-part une brève apparition dans la scène d'enterrement qui ouvre la saison, on n'aperçoit pas l'attachante Sophia (Ludivine Reding), ni le personnage de Marco (ou Marc-Olivier) (Anglesh Major) dans la première semaine de STAT 2.

L'autrice Marie-Andrée Labbé précise que cette première semaine n'est pas un cas isolé en ce sens. Il arrivera plus fréquemment cette saison qu'un ou des personnages soient complètement absents pendant toute une semaine. « Je préfère les garder autour des mêmes patients, ça facilite ma tâche et comme ça, je peux plus approfondir les relations entre les patients et le personnel », disait-elle.

Donc, pas de panique, Ludivine Reding et Anglesh Major seront de retour dès la semaine prochaine dans nos écrans. Nous les avons d'ailleurs récemment rencontrés et en avons profité pour leur demander de quelle façon leurs personnages évolueraient dans cette suite tant attendue.