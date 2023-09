STAT : Une scène d'émotion avec Lou-Pascal Tremblay coupée au montage

Fier de ce qu'il a découvert à l'écran, le comédien se dit épaté par tout le progrès de l'équipe en si peu de temps, autant du côté du jeu, que du côté technique avec la direction photo, la musique, etc. Son stress enfin retombé, Lou-Pascal se livre à nous sur un petit pincement au coeur qu'il a néanmoins ressenti en témoignant des premières images de l'émission. Il semblerait que la scène de l'enterrement avait été écrite plus longue, mais il apprenait en regardant l'épisode qu'elle a été raccourcie au montage.

La première scène, qui se déroule trois mois plus tard ( on se souvient de la finale assez intense de la saison un... ), commence avec un rebondissement énorme : l'enterrement de Julie Faubert ( Isabelle Brouillette ). Cet élément déclencheur annonce une saison riche en émotions, spécialement pour le personnage de Jacob, qu'interprète Lou-Pascal Tremblay .

L'interprète de Jacob affirme qu'il adore jouer ce rôle, qui est non seulement un excellent médecin, mais aussi un jeune homme confiant avec un bon sens de l'humour. Toujours un peu mystérieux, aussi, le personnage continuera d'être sur ses gardes tout au long de la saison, avec un secret bien caché qu'il protège à tout prix. Alors que Lou ne sait pas lui-même exactement ce dont il s'agit, il assure que le rythme des épisodes, écrits au fur et à mesure, crée un défi de jeu qu'il adore relever.

Cette saison, on peut s'attendre à de grandes scènes d'émotions pour le médecin.

Tout ce qui est lié à la mort de sa mère, ça va lui créer plein de conflits intérieurs. Y'a plein de scènes qui ont été très émotives, qui ont demandé beaucoup d'énergie, mais qui sont vraiment belles. Ça va créer des pertes de contrôle, des peines, des colères, des incompréhensions. On n'a jamais vu Jacob de même avant.

En découvrant ces scènes, on verra un penchant plus humain, moins militaire et l'on devrait ressentir encore plus d'empathie pour l'énigmatique urgentologue.