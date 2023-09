Nous avons vu les premiers épisodes de la 2e saison STAT : voici ce que nous pouvons vous dire

Les téléspectateurs attendent tous avec beaucoup d'impatience le retour de leurs séries québécoises préférées et le personnel de l'hôpital St-Vincent fait définitivement partie des individus que le public a le plus hâte de retrouver cet automne.

La deuxième saison s'amorce comme la première, c'est-à-dire par un décès. On connaîtra d'ailleurs l'identité de la personne défunte dès les premières secondes du premier épisode, diffusé le 11 septembre prochain à 19 h. Les funérailles se déroulent trois mois après les évènements de la finale de l'hiver dernier, et l'action principale reprendra une semaine après ces fameuses obsèques auxquelles assistent la plupart des personnages. Cette mort aura évidemment des répercussions sur la suite de l'histoire. Tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, indiquait d'ailleurs Fabienne Larouche en table ronde par rapport aux circonstances du décès de ce personnage.

Rappelons-nous que STAT nous avait laissés sur un mystère alors que nous comprenions, par un flashback, que Jacob (Lou-Pascal Tremblay) était impliqué dans la mort de François, le mari d'Emmanuelle (Suzanne Clément). Lors de la première semaine, il n'est pas du tout question (à part peut-être quelques subtils sous-entendus) de cette situation, mais nous en apprendrons davantage au fil des semaines, nous confirme l'autrice Marie-Andrée Labbé.

Cette dernière nous a habitués à un rythme effréné et à des cas déchirants, et les quatre premiers épisodes de cette nouvelle saison ne décevront pas en ce sens. Un humoriste (David Boutin) ayant perdu le contrôle de son véhicule et une diabétique (Karelle Tremblay) au comportement erratique occuperont le personnel de l'urgence.

On en apprendra aussi davantage sur Gabriel, qui s'est réveillé d'un coma dans le dernier épisode. Emmanuelle se rapprochera de Tristan Rhéaume (Steve Gagnon), le chef de l’urgence de l’hôpital universitaire, et Éric (Stéphane Rousseau) croisera son père (Rémy Girard) lors de son déménagement.

Ludivine Reding et Anglesh Major seront complètement absents de cette première semaine. L'autrice mentionne que des absences de plusieurs jours pour des comédiens principaux seront plus fréquentes lors de cette deuxième saison. « Je préfère les garder autour des mêmes patients, ça facilite ma tâche et comme ça, je peux plus approfondir les relations entre les patients et le personnel », précise l'autrice.

Un enquêteur spécial mandaté par le gouvernement viendra aussi mettre son nez dans les affaires de St-Vincent. Pourquoi? Cela reste un mystère pour le moment. On nous dit que celui-ci arrivera dans l'histoire à la troisième semaine. C'est aussi à ce moment que débarquera le personnage de Caroline Néron. Peut-on croire que 1 + 1 = 2 et que Caroline Néron interprètera l'enquêtrice en question? On n'a pas voulu nous le confirmer.

Chose certaine, cette première semaine (du 11 au 14 septembre) devrait vous ravir et la suite aussi. À la fin de l'épisode de jeudi, on apprend que quelqu'un a foncé avec une voiture dans une fête de quartier, ce qui donnera bien du pain sur la planche aux employés de l'urgence. Vraiment, pas de pause pour Emmanuelle St-Cyr et son équipe...

Rappelons que nous apprenions qu'une comédienne et animatrice connue jouera avec son fils dans la quotidienne. Plus de détails ici.