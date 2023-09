Le docteur Vadeboncoeur apporte des précisions quant à un cas de STAT

Les téléspectateurs avaient des souvenirs assez flous de ce qui était arrivé à ce personnage à la fin de la saison précédente, et bien peu de mise en contexte a été faite en début de saison. Ainsi, une personne a demandé ceci sur la page Facebook de l'émission : « Il n'était pas en état de mort cérébrale? ».

Encore cette année, le médecin urgentologue et vulgarisateur scientifique est très impliqué dans STAT. Il apporte conseils et soutien à l'autrice Marie-Andrée Labbé ainsi qu'aux acteurs lors du tournage.

Mais, il n'est plus le seul spécialiste impliqué dans le projet. Fabienne Larouche mentionnait en table ronde lors du visionnement de presse que de nouveaux consultants avaient rejoint l'équipe. Parmi eux, on compte le chirurgien Hai Huynh et le psychiatre Éric Giguère.

On peut dire que les comédiens sont désormais excessivement bien entourés et ne risque pas de poser des gestes douteux comme en début de saison l'an dernier, alors que des infirmières et médecins avaient critiqué la production pour son manque de rigueur.

Si l'on peut reprocher une chose à cette première semaine de STAT, ce serait peut-être son manque de contextualisation. Marie-Andrée Labbé nous a propulsés trois mois dans l'avenir, omettant de nous rappeler où nous en étions avec les personnages quand nous les avons laissés. De plus, certains évènements se sont produits en notre absence, laissant encore plus de confusion dans l'esprit du téléspectateur.

Rappelons que Stéphane Rousseau s'est récemment amusé à imiter un de ses collègues de STAT. Voyez le tout ici.