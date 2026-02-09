Ces candidates nous ont particulièrement séduits à La voix ce dimanche

Ce dimanche à La voix, pour la quatrième ronde des Auditions à l'aveugle, nous avons eu droit à un épisode relevé qui a permis de faire connaissance avec plusieurs formidables talents. Ce sont les femmes qui nous ont particulièrement impressionnés ce soir-là. Découvrez ici quand sera présentée la grande finale de La voix. Parmi celles qui ont particulièrement brillé, on retrouve l'autrice-compositrice-interprète Mahé Abesa, qui est arrivée sur la scène avec l'aura d'une artiste accomplie. Elle a même osé proposer l'une de ses compositions, chose que peu de candidats osent faire à ce moment de la compétition. Sa chanson « Appoline » est une touchante ode à la vie et à la jeunesse, qu'on aimerait écouter encore et encore. En ce sens, de nombreux téléspectateurs ont mentionné vouloir retrouver cette pièce à la radio, ce que nous secondons sans hésitation. Avec son magnétisme incroyable, cette artiste complète a tout ce qu'il faut pour faire sa place dans ce métier si elle le souhaite. Elle a choisi Roxane Bruneau pour l'épauler dans son parcours.

Parmi nos coups de coeur de la soirée, on retrouve aussi Dayannha Édouard-Raphaël, qui est venue nous surprendre en interprétant un titre d'Adèle, « Make you Feel My Love ». D'emblée, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre du Adèle avec autant de conviction. La jeune femme, visiblement sereine et timide, saura certainement nous épater avec sa voix à la fois douce et puissante au fil de la compétition. Décrite comme une « force tranquille » par Corneille, qui est devenu son coach, Dayannha peut aussi se rendre loin dans la compétition, si elle accepte de sortir de sa coquille. Une belle pépite!

Enfin, Rosemarie Boivin a été le coup de grâce qui nous a fait verser quelques larmes ce dimanche, alors qu'elle interprétait « C'était l'hiver » de Francis Cabrel, une chanson qui aborde le suicide. Sans jouer avec les drames qu'elle a vécus dans sa vie, la jeune femme a su utiliser son expérience pour infuser une émotion exceptionnelle dans sa chanson, ce qui n'a pas manqué d'épater tous les juges. Au terme d'une joute serrée, elle a choisi l'équipe de Mario Pelchat. Sur les réseaux sociaux après la diffusion, Roxane Bruneau écrivait : « Elle est phénoménale 😭 j’vais jamais m’en remettre ». On peut très bien comprendre coach Bruneau qui a l'impression d'avoir échappé un diamant brut. Parions que Rosemarie se rendra très loin dans la compétition! Elle a tout pour réussir.

