Voici quand sera diffusée la finale de La Voix 2026

La 11e saison de La Voix n'en est peut-être encore qu'à ses balbutiements, avec les auditions à l'aveugle à peine amorcées, que déjà la finale se dessine. Si ce dimanche nous découvrirons la 4e cuvée de chanteurs de l’année, il ne restera plus que quelques candidats à intégrer les équipes, la semaine prochaine.

Ensuite, les chanteurs se livreront une chaude lutte les uns contre les autres, dans les trois rondes de duels, qui seront diffusées les 22 février, 1er et 8 mars prochains. Rappelons que, cette année, le bouton de vol fera son retour sur les chaises des coachs. Ces derniers pourront ainsi voler un candidat qui aurait autrement été éliminé de la compétition.

Ensuite, ce sera au tour des qualifications en deux parties, lesquelles intègrent cette année une nouveauté de taille : la chaise musicale. En somme, les six candidats restants de chacune des équipes devront chanter devant leur coach respectif, en espérant obtenir obtenir une place sur l'une des deux chaises. À terme, les deux meilleurs chanteurs assis sur les deux chaises iront directement aux demi-finales.

Dans cette étape cruciale de la compétition de chant, qui sera diffusée le 29 mars prochain, le public en studio et les coachs devront attribuer une note sur 50. Enfin, la semaine suivante, le 5 avril, c'est la grande finale de la saison qui sera présentée et qui couronnera le meilleur chanteur entre les 4 finalistes.

Comme nous vous l'expliquions un peu plus tôt, la finale a déjà été enregistrée, en décembre dernier. Les détails ici. Cela signifie que le public à la maison aura, contrairement à la précédente édition, un certain pouvoir décisionnel sur l'issue de cette saison. Quatre conclusions possibles ont été tournées en décembre dernier, et seule celle qui reflétera le choix du public sera présentée à la télé.

Maintenant, qui remportera cette 11e édition de La Voix? Il ne serait guère prudent de se prononcer pour le moment, car il manque encore quelques candidats à intégrer les équipes. Nous pouvons cependant affirmer que certains semblent se démarquer plus que les autres sur les réseaux sociaux, dont un certain Olympe... À suivre!

La Voix est diffusée le dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.