La finale de La voix 2026 tournée vendredi prochain

La voix sera de retour en ondes le 18 janvier prochain à 19 h 30, mais les tournages seront entièrement complétés d'ici là.

En effet, comme en 2024, il n'y aura pas d'émissions en direct cette année.

Ainsi, Charles Lafortune nous confiait que la grande finale sera tournée vendredi prochain, le 19 décembre.

Par contre, c'est le public qui votera pour le gagnant. « La dernière fois, c'était le public dans la salle qui avait voté. Bien sûr, le public dans la salle ne connaissait pas le parcours de la personne. Cette année, les gens à la maison, c'est eux autres qui vont déterminer qui est la gagnante ou le grand gagnant. »

On peut donc comprendre que quatre conclusions possibles seront tournées et seulement celle couronnant le choix du public sera diffusée. On peut s'imaginer que ce sera trois mois et demi (du 19 décembre au 5 avril) assez longs pour ces quatre chanteurs qui auront donc 25% de chance de remporter une bourse de 50 000 $ et un contrat d'enregistrement.

L'animateur nous a aussi parlé d'une nouveauté qui risque de fait beaucoup de vagues en 2026. Apprenez-en plus ici.

À noter qu'il y aura, encore cette année, des visages connus qui compétitionneront à La voix, mais le mystère plane toujours sur l'identité de ces chanteurs.