Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

La finale de La voix 2026 tournée vendredi prochain

Et oui, tout sera tourné avant le début des diffusions. On vous explique tout cela!

Image de l'article La finale de «La voix» 2026 tournée vendredi prochain
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La voix sera de retour en ondes le 18 janvier prochain à 19 h 30, mais les tournages seront entièrement complétés d'ici là.

En effet, comme en 2024, il n'y aura pas d'émissions en direct cette année.

Ainsi, Charles Lafortune nous confiait que la grande finale sera tournée vendredi prochain, le 19 décembre.

Par contre, c'est le public qui votera pour le gagnant. « La dernière fois, c'était le public dans la salle qui avait voté. Bien sûr, le public dans la salle ne connaissait pas le parcours de la personne. Cette année, les gens à la maison, c'est eux autres qui vont déterminer qui est la gagnante ou le grand gagnant. »

On peut donc comprendre que quatre conclusions possibles seront tournées et seulement celle couronnant le choix du public sera diffusée. On peut s'imaginer que ce sera trois mois et demi (du 19 décembre au 5 avril) assez longs pour ces quatre chanteurs qui auront donc 25% de chance de remporter une bourse de 50 000 $ et un contrat d'enregistrement.

L'animateur nous a aussi parlé d'une nouveauté qui risque de fait beaucoup de vagues en 2026. Apprenez-en plus ici.

À noter qu'il y aura, encore cette année, des visages connus qui compétitionneront à La voix, mais le mystère plane toujours sur l'identité de ces chanteurs.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09