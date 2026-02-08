Mario Pelchat et ce candidat offrent une sublime prestation à La Voix

C'est ce dimanche que nous découvrions la 4e cuvée de candidats à faire leur arrivée dans la grande aventure de la 11e saison de La Voix. Encore une fois, de belles découvertes ont été à l'ordre du jour, dont le ténor René Lajoie, 57 ans.

Voyez une photo du chanteur ci-dessous.

Ce candidat à la voix plus grande que nature a fait forte impression sur la scène du variété dominical. D'entrée de jeu, l'homme a révélé qu'il avait connu Mario Pelchat dans ses jeunes années. Les deux hommes se sont effectivement rencontrés sur le projet de la comédie musicale Don Juan, en 2004.

En interprétant « Le France » de Michel Sardou, il n'aura pas fallu longtemps à Mario pour reconnaître le timbre de son ami, qui n'a pas hésité avant de rejoindre son équipe. « Je ne veux pas être renié par ma propre mère! » a affirmé le candidat.

Avant de choisir de joindre les rangs de l'équipe Pelchat, Charles Lafortune s'est présenté sur la scène et a demandé aux deux comparses s'ils désiraient chanter ensemble un classique de Sardou, ou une chanson tirée du répertoire de Don Juan. En reprenant « Le France », de Michel Sardou, leurs deux voix, qui se sont mariées à la perfection, auront enjolivé le moment de la plus belle des façons. Un excellent segment.

Les téléspectateurs ont eux aussi parus enchantés par le talent de René, qui se sont exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux :

« Wow qu'elle voix, je le savais que je l'avais déjà entendu chanter mais je ne savais pas où. J'aime beaucoup Michel Sardou et il l'a bien chanter. »

« Quel générosité ce Mario! Pour ce duo avec René ! J’ecoutes cette émission autant pour les nouveaux talents que certains coach et leur générosité wow. »

« Wow wow wow !!! Qu’elle performance !! Une voix extraordinaire.. et du Sardou!! Des frissons à travers le corps !! Comment ce fait il qu’on vous a jamais entendu avant… j’espère vous voir en spectacle!! »

« Quelle GRANDE voix! Wow! Solide performance! Contrôle vocal impeccable! ÇA c'est de la qualité! »

Un artiste à surveiller cette saison!

La Voix est diffusée le dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.