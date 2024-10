Ce politicien refuse maintenant toute communication avec l'équipe de Tout le monde en parle

Dimanche, la journaliste et chroniqueuse politique Chantal Hébert était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle afin de discuter de l'avenir de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada.

Lors de cet entretien, le nom de Pierre Poilievre a été soulevé, alors que l'animateur exposait un sondage qui montrait que le Parti conservateur est beaucoup moins populaire au Québec que dans le reste du Canada. Le Parti de M. Poilievre obtient 22 % des intentions de vote, loin derrière le Bloc québécois et les Libéraux.

« Qu'est-ce qui ne se passe pas entre les Conservateurs de Pierre Poilievre et les Québécois? Est-ce que les Québécois manquent de "gros bon sens"? », demande Guy A. Lepage à Chantal Hébert.

Celle-ci répond alors : « Je sais que tu rêves du jour où tu vas pouvoir poser la question au bon Pierre... », ce qui amène l'animateur à faire une confession : « Ça fait trois semaines qu'il ne nous répond plus en passant, avant il nous répondait [...]. Il nous répondait "non". Il est passé de "non" à "il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé". »

Le fou du roi Alexandre Barrette ajoute : « Vous vous êtes fait ghoster ».

Il faut dire que Chantal Hébert a reçu beaucoup d'amour de la part des téléspectateurs sur les réseaux sociaux de l'émission. Les gens soulignent sa « pertinence », son « intelligence », sa « compétence » et son « analyse simple, claire et sans fla-fla » de la situation politique actuelle à Ottawa. Bien entendu, il y a aussi les détracteurs qui parlent de sa partisanerie envers le gouvernement en place, mais les téléspectateurs restent essentiellement positifs à son égard.

