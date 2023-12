Ce personnage bien-aimé pourrait-il perdre la vie dans la finale de mi-saison de STAT?

L'autrice Marie-Andrée Labbé, derrière la quotidienne STAT, n'a pas manqué d'inquiéter les nombreux adeptes ce jeudi, en proposant un revirement de situation qu'on n'imaginait pas. Comme on le sait, un ennemi a fait son entrée dans l'hôpital Saint-Vincent et il n'a pas la forme humaine. Il s'agit d'une substance toxique, la ricine, qui peut s'avérer létale. On vous en parlait ici.

Ce jeudi, tous les médecins de l'urgence portaient une combinaison blanche et étaient sur le pied d'alerte. La patiente 0, François Lalonde, est intoxiquée par la ricine et pourrait en mourir. Quelle est l'origine de cette intoxication? Son petit-fils (Thomas Delorme) et ses deux colocataires semblent pour le moins mystérieux, pour ne pas dire douteux...

Alors qu'il se remet lui-même d'un grave accident, Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault) s'est impliqué dans les discussions, même s'il est en arrêt de travail, expliquant à ses collègues qu'il avait déjà vu un cas comme celui-là en Haïti et qu'il n'y a aucun remède. L'armée travaillait sur une solution, mais rien de certain de ce côté... Claude Coupal (Caroline Néron), infectiologue de métier, a fait son retour dans ces circonstances, faisant grincer des dents Pascal St-Cyr (Normand D'Amour) qui semble pourtant la trouver de son goût.

Quelle ne fut pas notre surprise de constater que l'autrice avait décidé de contaminer l'un des personnages de la série, l'un de nos préférés d'ailleurs, le préposé Éric Perron, joué de si belle manière par Stéphane Rousseau. Ce personnage s'est avéré touchant dans les dernières semaines, en prenant sous son aile Monsieur pilulier, Victor Muller (Arthur Holden), un homme aphasique. Éric pourrait-il perdre la vie dans la finale de mi-saison de STAT?

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont exprimés en grand nombre, indiquant espérer que ce personnage ne meure pas. Nous joignons nos souhaits aux leurs. Ce personnage, plus doux que les autres, apporte un côté émouvant que nous aimons beaucoup dans la quotidienne.

Deux choses nous font croire que cette mort n'arrivera pas.

D'abord, le comédien nous laissait présager récemment en entrevue qu'il pourrait y avoir une relation amoureuse pour son personnage. Cela n'est pas encore arrivé, ce qui nous permet de croire qu'il y aura une suite pour ce personnage.

Plus encore, si l'on revient à la dame malade, Françoise Lalonde, celle-ci est interprétée par la comédienne de grand talent Chantal Baril (voir sa photo ici). Ce faisant, pourquoi aurait-on donné un rôle muet à une si bonne comédienne, un personnage qu'on ferait mourir sans qu'elle ait dit un seul mot? Nous n'y croyons pas!

Notre hypothèse est la suivante : les médecins de Saint-Vincent, avec l'aide de l'armée, vont trouver un remède in extremis pour sauver Madame Lalonde et Éric Perron. Ce faisant, l'enquête pourrait pointer vers des coupables, les colocs de la bonne grand-maman.

Évidemment, cela n'est que conjecture et il faudra être à l'écoute pour voir si nos hypothèses se confirment. De votre côté, quelles sont vos hypothèses?

STAT se poursuit pour encore une semaine, du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.

