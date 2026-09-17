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Ce n'est pas la première fois que vous voyez ce talentueux comédien à la télé

Vous rappelez-vous de lui dans L'Échappée?

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Sous les traits de Louka Côté, Mathéo Piccinin-Savard a livré un touchant plaidoyer mercredi soir dans Indéfendable en faveur de sa mère. Même si cette dernière lui avait envoyé des messages haineux de façon anonyme pendant des semaines, le jeune homme a décidé de la défendre publiquement, rappelant qu'elle avait été, jusque-là, une maman exemplaire.

Du haut de ses 19 ans, l'acteur a livré une performance remarquable; juste et émouvante. Il a certainement réussi à convaincre les téléspectateurs - en même temps que la juge - que, malgré ses actions répréhensibles, sa mère ne méritait pas la prison.

Ce n'est pas la première fois que Mathéo Piccinin-Savard épate par la force de son jeu. Malgré son jeune âge, il cumule déjà plus de dix ans d'expérience devant les caméras.

En 2024, il avait fait partie de la distribution de la quotidienne STAT. Il a interprété Elliott Bélanger, un adolescent en détresse psychologique.

Il a aussi joué, entre autres, dans La collecte, Léo, Le Pacte, Les Mutants ainsi que dans L'Échappée (photo ci-dessous).

Mathéo Piccinin-Savard est certainement promis à un brillant avenir dans nos écrans. C'est un nom à retenir!

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