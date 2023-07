Ce moment entre Jean-Philippe Wauthier et David Savard à Bonsoir bonsoir suscite beaucoup de réactions

Cette année, à Bonsoir bonsoir, David Savard a décidé de faire des chroniques sur le bien-être. Évidemment, il n'y a rien de bien sérieux dans sa démarche, et c'est pourquoi chacune de ses présences est si marquante.

Après avoir fait plonger l'animateur dans un bain d'eau glacée, il a décidé cette fois, en direct bien sûr, de l'initier au tantrisme.

Lorsque le chroniqueur a demandé à Jean-Philippe Wauthier de venir s'assoir sur lui pour qu'il « lâche prise avant ses vacances », l'animateur était légèrement excédé par les plans, toujours inconfortables, de son ami.

« Je vous jure que je ne savais pas », a-t-il lancé au public.

Bon joueur, Jean-Philippe a retiré son veston et ses souliers et est venu s'assoir sur David Savard. Le moment était savoureux. Évelyne Brochu s'est exclamée : « Ben voyons donc! » et Laurent Duvernay-Tardif souriait à pleines dents.

Si certains téléspectateurs ont trouvé le moment gênant et déplacé (« Ce que j'ai vu de plus plate depuis longtemps », écrit une internaute), la plupart se sont délectés de ce malaise contrôlé. « J'adore vos folies, ils viennent nous faire décrocher des douleurs de la vie », écrit une fan de l'émission; « Je ne l’avais pas du tout vu venir, celle-là, et ça m’a fait éclater de rire 🤣 », indique une autre.

On peut parler d'un bon coup pour l'ancien prince du showbiz!

Rappelons que Jean-Philippe Wauthier sera absent la semaine prochaine. Il sera remplacé par Sonia Benezra. Notons que ce n'est pas elle, par contre, qui devait initialement jouer le rôle de suppléante.